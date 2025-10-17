Cultura capixaba

Artista da Serra assina arte exclusiva para o 20º Pedra Azul Summit

Criada por Climácio Pinguim, obra exclusiva retrata a Pedra Azul sob novo ângulo, unindo natureza, tradição e poesia visual

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:29

Artista da Serra assina arte exclusiva para o 20º Pedra Azul Summit Crédito: Climácio Pinguim / Acervo Pessoal

O Pedra Azul Summit é sobre política e economia, mas também será palco para a arte capixaba. Nesta edição, que será desta sexta (17) a domingo(19), o artista plástico Climácio Pinguim, da Serra, foi o responsável por criar uma obra exclusiva que será entregue aos palestrantes do evento.

A peça, concebida especialmente para o Summit, traz uma leitura poética e contemporânea da Pedra Azul, um dos maiores símbolos naturais do Espírito Santo.

“Eu quis fugir do ponto de vista mais comum, aquele frontal e já bastante conhecido. Busquei um ângulo lateral, onde a formação rochosa ganha um contorno mais expressivo e as nuvens têm protagonismo. Esse enquadramento me permitiu criar uma narrativa mais viva, a natureza em movimento, a luz se evoluindo, e o olhar do observador sendo convidado a descobrir novas camadas desse símbolo capixaba.”, explicou o artista.

O convite surgiu após um trabalho anterior que Climácio realizou para a Rede Gazeta e que teve grande repercussão. A partir desse reconhecimento, ele foi convidado a criar uma arte exclusiva para o evento.

Obra exclusiva retrata a Pedra Azul sob novo ângulo Crédito: Climácio Pinguim

A inspiração, segundo ele, veio da própria atmosfera de Pedra Azul: “O contraste entre o verde intenso, a neblina e as nuvens que parecem dançar ao redor da pedra. Quis representar esse espetáculo natural de um jeito poético, destacando também o modo de vida local, as lavandas e a arquitetura das fazendas da região”.

O processo de criação levou cerca de cinco dias, envolvendo pesquisa, experimentação e refinamento de detalhes. A obra foi produzida digitalmente, mas com textura e profundidade que remetem às técnicas manuais.

Utilizei formas e pinceladas digitais que simulam pintura, buscando criar uma estética que une soluções gráficas e traços soltos, elementos que se complementam em harmonia, resultando em uma composição equilibrada entre o digital e o artístico

Mais do que uma homenagem à paisagem de Pedra Azul, a obra reflete a visão de Climácio sobre o papel da arte capixaba em espaços de destaque. “É uma honra enorme ver minha arte associada a um evento desse porte. Acredito que a cultura e a arte têm o poder de inspirar e provocar novas formas de pensar, e isso conversa diretamente com o propósito do Summit”.

Para ele, a Pedra Azul representa um ponto de conexão entre natureza, identidade e pertencimento. “Cada vez que olho para ela, vejo uma nova forma, uma nova luz, um novo significado. Espero que quem receba essa obra sinta um pouco desse encanto, a paz, a força e a energia única desse lugar.”

A peça, concebida especialmente para o Summit, traz uma leitura poética e contemporânea da Pedra Azul Crédito: Climácio Pinguim

Sobre o artista

Natural da Serra, Climácio Pinguim começou sua trajetória artística ainda na juventude, no universo do skate, personalizando shapes e explorando a criatividade de forma autodidata. Com o tempo, levou essa linguagem urbana para as artes plásticas e o design, consolidando uma identidade marcada por cores, movimento e referências culturais capixabas.

“A Serra e o Espírito Santo estão em tudo que faço. Tento valorizar os símbolos locais, transformar o cotidiano capixaba em arte e mostrar que o nosso estado tem uma identidade visual riquíssima, que merece ser celebrada sempre”, conclui o artista.

Entre os dias 17 e 19 de outubro, a região de Pedra Azul, em Domingos Martins, será palco da edição comemorativa de 20 anos do Pedra Azul Summit, evento exclusivo para convidados que se consolidou como um dos mais importantes fóruns de liderança e planejamento estratégico do Espírito Santo. Desde 2006, o encontro, promovido pela Rede Gazeta, reúne grandes nomes da gestão pública e da iniciativa privada para debater o futuro do Estado.

Sob a liderança de Café Lindenberg, presidente do grupo, a edição de 2025 contará com participações de destaque, como Gustavo Pimenta, CEO da Vale, e Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, além de especialistas como In Hsieh, Rubens Monteiro, Samuel Pessôa e Paulo Hartung.

