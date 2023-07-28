Prédio onde Renato Russo morou vira patrimônio cultural carioca

O vocalista Renato Russo durante show da banda Legião Urbana, no estádio do Parque Antarctica, em 1990 Crédito: Adi Leite/Folhapress

A placa é arredondada e tomada pela tonalidade azul, ali a grafia informa que o prédio da rua Nascimento Silva, em Ipanema, no Rio de janeiro, ganhou um novo tom. O edifício que foi lar de Renato Russo, cantor e compositor da banda Legião Urbana, tornou-se patrimônio Cultural Carioca. A placa pertencente ao Circuito da Música foi instalada na última terça-feira, 25, pela prefeitura do Rio.

O cantor morou no local de 1990 a 1996, durante os anos de sua estadia deixou marcas na memória dos fãs, pois a fachada ilustrou a capa de seu primeiro álbum solo, Stonewall Cellebration, lançado em 1994. Além do mais, no mesmo local, ele compôs músicas que fizeram parte de álbuns da banda como: V, O Descobrimento do Brasil e A Tempestade.

A iniciativa da instalação da placa partiu da Subprefeitura da Zona Sul, em conjunto com o Instituto Rio Patrimônios da Humanidade (IRPH) e a Secretaria Municipal de Educação (SME), com o objetivo de preservar e identificar os bens e lugares que fazem parte da cultura e da identidade do Rio de Janeiro. Essas placas também servem como fonte de informação para os visitantes, destacando a importância histórica dos locais.

O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade enfatizou que seu papel é valorizar o patrimônio cultural da cidade e que o projeto Circuitos do Patrimônio Cultural Carioca tem como objetivo divulgar e informar sobre o rico acervo de bens culturais e personalidades ligadas ao Rio de Janeiro.