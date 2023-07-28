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Ipanema

Prédio onde Renato Russo morou vira patrimônio cultural carioca

O edifício recebeu uma placa do Circuito da Música em homenagem ao cantor
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 08:58

O vocalista Renato Russo durante show da banda Legião Urbana, no estádio do Parque Antarctica, em 1990
O vocalista Renato Russo durante show da banda Legião Urbana, no estádio do Parque Antarctica, em 1990 Crédito: Adi Leite/Folhapress
A placa é arredondada e tomada pela tonalidade azul, ali a grafia informa que o prédio da rua Nascimento Silva, em Ipanema, no Rio de janeiro, ganhou um novo tom. O edifício que foi lar de Renato Russo, cantor e compositor da banda Legião Urbana, tornou-se patrimônio Cultural Carioca. A placa pertencente ao Circuito da Música foi instalada na última terça-feira, 25, pela prefeitura do Rio.
O cantor morou no local de 1990 a 1996, durante os anos de sua estadia deixou marcas na memória dos fãs, pois a fachada ilustrou a capa de seu primeiro álbum solo, Stonewall Cellebration, lançado em 1994. Além do mais, no mesmo local, ele compôs músicas que fizeram parte de álbuns da banda como: V, O Descobrimento do Brasil e A Tempestade.
A iniciativa da instalação da placa partiu da Subprefeitura da Zona Sul, em conjunto com o Instituto Rio Patrimônios da Humanidade (IRPH) e a Secretaria Municipal de Educação (SME), com o objetivo de preservar e identificar os bens e lugares que fazem parte da cultura e da identidade do Rio de Janeiro. Essas placas também servem como fonte de informação para os visitantes, destacando a importância histórica dos locais.
O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade enfatizou que seu papel é valorizar o patrimônio cultural da cidade e que o projeto Circuitos do Patrimônio Cultural Carioca tem como objetivo divulgar e informar sobre o rico acervo de bens culturais e personalidades ligadas ao Rio de Janeiro.
Durante a cerimônia de instalação da placa, houve uma homenagem musical prestada por uma aluna da rede municipal de ensino. Alice Rachel, de 14 anos, estudante da escola municipal Alexandre Farah e semifinalista do The Voice Kids, cantou um dueto da música Será com sua mãe, Dalila Borges, na frente do prédio, acompanhadas pelo som do violão tocado pela irmã de Alice, Bia Borges.

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