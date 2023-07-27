Atriz da Globo compartilha foto em hospital, onde está internada pela segunda vez

Isadora Cruz, protagonista da última novela das 18h "Mar do Sertão" (Rede Globo), voltou a ser hospitalizada na última segunda-feira (24). Em 17 de junho, a atriz foi internada pela primeira vez. Nesta quinta-feira (27), ela compartilhou nova foto nas redes sociais com atualizações.

"Estou melhor a cada dia", escreve Isadora Cruz nas redes sociais Crédito: Instagram @isadoracruz

"Gratidão pelas mensagens de carinho e cura. Sinto o amor de vocês daqui. Estou melhor a cada dia", escreveu ela em uma foto compartilhada nos stories do Instagram. No registro, Isadora toma café da manhã e está vestida com pijamas.

"Tive uma recaída na sexta, voltei a sentir bastante dor. Agora estou a caminho do hospital para refazer os exames e investigar o que pode estar acontecendo", informou ela, à coluna Play do jornal O Globo, ainda na segunda-feira.

Ainda na primeira internação, em 17 de julho, a atriz usou as redes sociais para deixar um alerta sobre a doença: "estava há alguns dias sentindo uma dor nas costas, que achava que era uma simples dor muscular. Tentei algumas terapias e a dor persistia".

"Até que acordei domingo passado queimando de febre, com calafrios, e a dor, que era antes só na lombar, se espalhou por todo abdômen até irradiar para as pernas ao ponto de não conseguir nem andar", relatou. Isadora foi diagnosticada com pielonefrite aguda, uma inflamação nos rins causada por bactérias.