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Mansão de R$ 1,3 milhão de Jorge Fernando é colocada à venda por herdeiro

Único herdeiro do ator, diretor e produtor da Rede Globo, Marcello Barros vivia sozinho na propriedade em ilha do Rio de Janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 14:38

Único herdeiro de Jorge Fernando colocou casa do ex-diretor à venda no Rio de Janeiro
Único herdeiro de Jorge Fernando colocou casa do ex-diretor à venda no Rio de Janeiro Crédito: Globo/Estevam Avellar
Considerado como um filho por Jorge Fernando, o pernambucano Marcello Barros está vendendo a casa que herdou do diretor. Segundo o jornal Extra, a mansão na Ilha de Jaguanum, no Rio de Janeiro, está à venda por R$ 1,3 milhão.
Ainda conforme o jornal, a casa tem vista panorâmica e ocupa uma área de mais de 2.400 metros quadrados. O imóvel ainda conta com seis quartos, jacuzzi na área externa e deck próprio para embarcações. Barros, que está com 50 anos, vivia sozinho na residência e alugava quartos por temporada.
Marcello ficou conhecido por participações em novelas como A Próxima Vítima e Chocolate com Pimenta, interrompeu sua carreira em 2012. O ator era o único herdeiro de Jorge Fernando.
Barros tinha 17 anos quando foi adotado pelo diretor, e contou a história no programa Domingão com Faustão, em 2011. “No Recife, era quase impossível o sonho de ser ator. Ele é meu tutor, me trouxe para o Rio”, relatou. “Fui engajado na família dele, me deu direcionamento de vida, me deu amor de pai”.

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