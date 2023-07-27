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Saúde

Zé Vaqueiro cancela shows após filho ir para UTI com malformação congênita

Mediante a notícia, os shows do cantor foram cancelados até a metade do próximo mês. Filho nasceu na tarde desta segunda (27)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 12:03

Zé Vaqueiro comunicou, em seu perfil no Instagram, que seu filho Arthur nasceu na tarde de segunda-feira (24) com malformação congênita e precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
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Zé Vaqueiro cancelou shows até agosto após filho nascer com malformação congênita Crédito: Reprodução/Instagram/@zevaqueiro
Mediante a notícia, os shows do cantor foram cancelados até a metade do próximo mês: "Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto."
No comunicado, o cantor informou que a "malformação congênita é decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13."
A trissomia do cromossomo 13 é também conhecida como Síndrome de Patau. Ela é causada por um cromossomo 13 extra. A doença causa problemas na formação do sistema nervoso e problemas cardíacos.
Além de Arthur, que nasceu nesta semana, Zé Vaqueiro e Ingra Soares são pais de Nicole, 13, e Daniel, 3. A mãe passa bem e já recebeu alta hospitalar.
Ainda na publicação, o cantor agradeceu a compreensão e o apoio, e ainda pediu para todos se juntarem em oração pelo bem-estar do pequeno Arthur e por toda a família.

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