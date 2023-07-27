Zé Vaqueiro cancela shows após filho ir para UTI com malformação congênita

Zé Vaqueiro comunicou, em seu perfil no Instagram, que seu filho Arthur nasceu na tarde de segunda-feira (24) com malformação congênita e precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Zé Vaqueiro cancelou shows até agosto após filho nascer com malformação congênita Crédito: Reprodução/Instagram/@zevaqueiro

Mediante a notícia, os shows do cantor foram cancelados até a metade do próximo mês: "Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto."

No comunicado, o cantor informou que a "malformação congênita é decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13."

A trissomia do cromossomo 13 é também conhecida como Síndrome de Patau. Ela é causada por um cromossomo 13 extra. A doença causa problemas na formação do sistema nervoso e problemas cardíacos.

Além de Arthur, que nasceu nesta semana, Zé Vaqueiro e Ingra Soares são pais de Nicole, 13, e Daniel, 3. A mãe passa bem e já recebeu alta hospitalar.