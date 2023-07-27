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  • Filho de Zé Vaqueiro é internado na UTI após nascer com malformação congênita: ‘Situação delicada’
Shows cancelados

Filho de Zé Vaqueiro é internado na UTI após nascer com malformação congênita: ‘Situação delicada’

Cantor anunciou que irá cancelar agenda de shows até 17 de agosto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 10:03

Apresentação de Zé Vaqueiro no palco Capela do Socorro, na zona sul de São Paulo (SP), durante Virada Cultural 2023, em maio de 2023
Apresentação de Zé Vaqueiro no palco Capela do Socorro, na zona sul de São Paulo (SP), durante Virada Cultural 2023, em maio de 2023 Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
O cantor Zé Vaqueiro revelou que seu filho caçula com Ingra Soares nasceu nesta segunda-feira, 24, e, atualmente, encontra-se na UTI. Devido ao estado de saúde de Arthur, o sertanejo anunciou que irá cancelar sua agenda de shows até o dia 17 de agosto.
O bebê foi diagnosticado com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Conhecida como Síndrome de Patau, a condição é caracterizada pela existência de um cromossomo 13 extra.
Em comunicado no Instagram, o artista explicou que a mãe de seu filho já recebeu alta. "O bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto".
"Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade. Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e toda família", concluiu.
Ingra e Zé já são pais de Daniel, de 3 anos, e de Nicole, de 13 anos. A gravidez do filho caçula foi anunciada em janeiro.

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