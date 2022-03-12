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Homenagem

Popó tatua nome e imagem de Whindersson Nunes após luta

O tetracampeão mundial de boxe revelou que tatuou o nome de Whindersson Nunes e um desenho sombreado representando a luta que teve com o humorista no fim de janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Março de 2022 às 14:52

Popó já está em vitória para ministrar seminário de boxe
Popó  tatuou o nome de Whindersson e um desenho sombreado Crédito: Reprodução/Instagram
Acelino Popo Freitas, 46, tetracampeão mundial de boxe, revelou na noite desta sexta-feira (11) que tatuou o nome de Whindersson Nunes, 27, e um desenho sombreado representando a luta que teve com o humorista no fim de janeiro.
"Gratidão em forma de homenagem! Tatuado na pele e no coração! Obrigado por tudo, meu campeão", escreveu Popó na legenda da foto em que mostra a nova tatuagem, em seu perfil no Instagram.

SOBRE A LUTA

Em uma luta "para valer" no último dia 31 de janeiro, Popó exibiu toda a sua técnica de ex-pugilista em duas categorias de boxe e dominou. Pouco à vontade, Whindersson ficou mais na defesa do que no ataque em grande parte do duelo, mas mostrou coragem e ousadia.
Apesar da superioridade do veterano, os juízes laterais declararam a luta como empatada no final do oitavo round. "Tenho que parar de arrumar essas confusões, man", disse o humorista, após a luta, ao publicar no Twitter uma foto com o rosto machucado. Ele faz aulas de boxe há cinco anos e disse que está realizado.

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