Livre da Xepa, Jessilane passa açúcar em bife no BBB 22

Jessilane Alves faz sua estreia no VIP Crédito: Reprodução @Jessilanealves

Jessliane finalmente vai poder desfrutar do lado VIP no BBB 22. Após sete semanas consecutivas sem sair da Xepa, Lucas Bissoli, o líder da semana, chamou a professora para conhecer o lado VIP da cozinha do programa. Durante o programa ela comemorou muito com as amigas. Lucas formou o seu Vip, também escolhendo Eslovênia Marques, Natália Deodato e Linn da Quebrada.

A emoção foi tanta que fez com que a professora cometesse um erro engraçado, quando foi preparar uma refeição para Lina, Natália e Lucas, que ficaram até o final da prova. Ao temperar um bife para comer ela não percebeu que estava utilizando açúcar na carne, ao invés do sal. Pedro Scooby, que agora está na Xepa, viu a cena e perguntou. “Que ódio!”, disse Jessi ao notar o erro.

Jessilane estreando no VIP com tudo!

Só esqueceram de avisar que açúcar no bife não combina. 😅#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/xZPAsVhxA8 — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2022