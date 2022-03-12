Livre da Xepa, Jessilane passa açúcar em bife no BBB 22

Jessliane finalmente vai poder desfrutar do lado VIP no BBB 22. Após sete semanas consecutivas sem sair da Xepa, Lucas Bissoli, o líder da semana, chamou a professora para conhecer o lado VIP da cozinha do programa. Durante o programa ela comemorou muito com as amigas. Lucas formou o seu Vip, também escolhendo Eslovênia Marques, Natália Deodato e Linn da Quebrada.
A emoção foi tanta que fez com que a professora cometesse um erro engraçado, quando foi preparar uma refeição para Lina, Natália e Lucas, que ficaram até o final da prova. Ao temperar um bife para comer ela não percebeu que estava utilizando açúcar na carne, ao invés do sal. Pedro Scooby, que agora está na Xepa, viu a cena e perguntou. “Que ódio!”, disse Jessi ao notar o erro.
Ao perceber o erro, ela ficou brava e justificou: "Ai gente! Eu não sei usar as coisas daqui. Eu vou sofrer aqui". Logo depois, Jessi acabou lavando os pedaços da carne na pia.