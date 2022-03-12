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Livre da Xepa, Jessilane passa açúcar em bife no BBB 22

A troca aconteceu quando ela foi preparar uma refeição para Lina, Natália e Lucas. Ao temperar um bife para comer ela não percebeu que estava utilizando açúcar na carne, ao invés do sal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Março de 2022 às 11:19

Jessilane Alves
Jessilane Alves faz sua estreia no VIP Crédito: Reprodução @Jessilanealves
Jessliane finalmente vai poder desfrutar do lado VIP no BBB 22. Após sete semanas consecutivas sem sair da Xepa, Lucas Bissoli, o líder da semana, chamou a professora para conhecer o lado VIP da cozinha do programa. Durante o programa ela comemorou muito com as amigas. Lucas formou o seu Vip, também escolhendo Eslovênia Marques, Natália Deodato e Linn da Quebrada. 
A emoção foi tanta que fez com que a professora cometesse um erro engraçado, quando foi preparar uma refeição para Lina, Natália e Lucas, que ficaram até o final da prova. Ao temperar um bife para comer ela não percebeu que estava utilizando açúcar na carne, ao invés do sal. Pedro Scooby, que agora está na Xepa, viu a cena e perguntou. “Que ódio!”, disse Jessi ao notar o erro.
Ao perceber o erro, ela ficou brava e justificou: "Ai gente! Eu não sei usar as coisas daqui. Eu vou sofrer aqui". Logo depois, Jessi acabou lavando os pedaços da carne na pia.

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