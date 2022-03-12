Paulo André reclama da dinâmica final para escolher o líder: 'Esculacho'

Paulo André foi o primeiro sorteado e deixou a disputa da liderança Crédito: Reprodução @iampauloandré

Paulo André não gostou nada como foi decidida a oitava liderança do BBB 22. Após 23 horas e 51 minutos de duração, a prova do líder foi interrompida e finalizada ao vivo durante o programa. Lucas, Natália e Paulo André ainda estavam na disputa, em pé rodando no carrossel. A liderança foi decidida na sorte e Lucas foi o felizardo.

O público estava ciente que, caso não houvesse vencedor até o programa ao vivo de sexta, o novo líder seria decidido via sorteio. O atleta não escondeu o seu descontentamento ao saber da notícia após mais de 23 horas de prova. "Muito esculacho", reclamou. Ele foi o primeiro sorteado e deixou a disputa.

Já entre os aliados, ele desabafou: "Fiquei 24 horas inteiro pra não ganhar o bagulho. Pô, qual é mano? Tô muito inteiro. Se botassem 48 horas, eu ficava mais 48 horas. Sortear? Sacanagem demais!", disse.