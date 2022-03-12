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BBB 22

Paulo André reclama da dinâmica final para escolher o líder: 'Esculacho'

A liderança foi decidida na sorte e Lucas foi o felizardo. Natália e o atleta também disputaram a liderança após a prova que teve 23 horas e 51 minutos de duração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Março de 2022 às 09:53

Paulo André
Paulo André  foi o primeiro sorteado e deixou a disputa da liderança Crédito: Reprodução @iampauloandré
Paulo André não gostou nada como foi decidida a oitava liderança do BBB 22. Após 23 horas e 51 minutos de duração, a prova do líder foi interrompida e finalizada ao vivo durante o programa. Lucas, Natália e Paulo André ainda estavam na disputa, em pé rodando no carrossel. A liderança foi decidida na sorte e Lucas foi o felizardo.
O público estava ciente que, caso não houvesse vencedor até o programa ao vivo de sexta, o novo líder seria decidido via sorteio. O atleta não escondeu o seu descontentamento ao saber da notícia após mais de 23 horas de prova. "Muito esculacho", reclamou. Ele foi o primeiro sorteado e deixou a disputa. 
Já entre os aliados, ele desabafou: "Fiquei 24 horas inteiro pra não ganhar o bagulho. Pô, qual é mano? Tô muito inteiro. Se botassem 48 horas, eu ficava mais 48 horas. Sortear? Sacanagem demais!", disse. 
E continuou: "É a mesma coisa que eu estar na Olimpíada, correndo. Faltando 20 metros para eu ganhar a prova, o árbitro falar 'para tudo'. Eu estar na frente, vou ganhar medalha de ouro... 'Não vai ter linha de chegada, vamos sortear'. A mesma entrega que eu me entreguei na Olimpíada eu tô entregando aqui. De corpo e alma", comparou ele.

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