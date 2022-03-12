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Como modelo

Jade Picon explica como ganhou independência financeira aos 13 anos

Ela resolveu explicar uma das declarações que marcaram sua passagem pelo BBB 22 (Globo). A influenciadora digital havia afirmado durante uma discussão com Arthur Aguiar na casa que havia conquistado sua independência financeira aos 13 anos.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Março de 2022 às 08:47

Arthur Aguiar e Jade Picon foram emparedados pelo Big Fone
Jade Picon: "Eu só tive total acesso a poder escolher com 18 anos." Crédito: Globo/Reprodução
Jade Picon, 20, resolveu explicar uma das declarações que marcaram sua passagem pelo BBB 22 (Globo). A influenciadora digital havia afirmado durante uma discussão com Arthur Aguiar na casa que havia conquistado sua independência financeira aos 13 anos.
Eliminada do programa na última terça-feira (8), a agora ex-BBB foi questionada sobre o assunto por Ana Clara Lima durante o programa Fora da Casa (Globoplay). Segundo contou, o dinheiro de que ela falava se referia ao que ela conquistou como modelo infantil.
"Foi com os meus trabalhos de modelo, que eu comecei como criança", afirmou. "Tenho várias fotos... Meu primeiro trabalho foi com carrinho de neném. Meus pais criaram uma conta poupança para mim, quando eu era um neném, e falaram: 'Vamos guardar todo dinheiro que ela está fazendo trabalhando'. E aí parei com 7 anos."
A irmã de Leo Picon contou que os pais haviam prometido que ela poderia dispor do montante acumulado quando "tivesse discernimento". Aos 13 anos, quando ela começou a trabalhar com internet, eles tomaram a decisão de deixá-la ter alguma autonomia com relação a isso.
"Com 13 anos foi quando rolou: 'Toma, então, parabéns para você, pode gastar seu dinheiro!'", contou. Apesar disso, os pais continuaram ajudando com a administração do patrimônio. "Eu só tive total acesso a poder escolher com 18 anos."
"Eles sempre me ajudaram e ainda me ajudam", revelou. "Mas hoje eu já estudei investimento financeiro para saber onde colocar meu dinheiro."

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