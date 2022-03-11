Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Caio Castro publica homenagem de aniversário para o irmão

Em comemoração aos 15 anos do caçula, o ator mostrou fotos dos dois ao longo do tempo. "15 anos atrás, você recebeu o sopro da vida, sua vida começava ali, naquele instante, e a nossa se renovava", disse
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Março de 2022 às 16:15

Caio Castro
Caio Castro Crédito: REprodução @Caiocastro
O ator Caio Castro prestou homenagem ao irmão caçula, Enzo, que completou 15 anos na quinta-feira, 10. O artista publicou um vídeo com fotos de momentos dele e do irmão juntos e escreveu:
"15 anos atrás, você recebeu o sopro da vida, seus pulmões se encheram de ar, sua vida começava ali, naquele instante, e a nossa se renovava com a sua chegada".
Caio ainda acrescentou: "Talvez você não saiba e nem entenda agora, mas você prolongou a vida de alguém aqui na terra! Te amo, bem-vindo a adolescência! Feliz aniversário".
Nos comentários, internautas parabenizaram Enzo. "Parabéns para ele. Para vocês", escreveu uma seguidora. "É tão lindo ver esse amor e cuidado que você tem pelo seu irmão. Parabéns para o Enzo, que Deus derrame chuvas de bênçãos a ele, e parabéns para você também, Caio", disse outra.

Veja Também

Thiaguinho completa 39 anos e ganha declaração de Carol Peixinho

Brunna Gonçalves diz que gosta de ficar com o cheiro de Ludmilla após sexo oral

Amor no vôlei? Bruninho comenta em foto de Rosamaria e fãs suspeitam de affair

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caio Castro Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados