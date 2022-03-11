Caio Castro publica homenagem de aniversário para o irmão

O ator Caio Castro prestou homenagem ao irmão caçula, Enzo, que completou 15 anos na quinta-feira, 10. O artista publicou um vídeo com fotos de momentos dele e do irmão juntos e escreveu:
"15 anos atrás, você recebeu o sopro da vida, seus pulmões se encheram de ar, sua vida começava ali, naquele instante, e a nossa se renovava com a sua chegada".
Caio ainda acrescentou: "Talvez você não saiba e nem entenda agora, mas você prolongou a vida de alguém aqui na terra! Te amo, bem-vindo a adolescência! Feliz aniversário".
Nos comentários, internautas parabenizaram Enzo. "Parabéns para ele. Para vocês", escreveu uma seguidora. "É tão lindo ver esse amor e cuidado que você tem pelo seu irmão. Parabéns para o Enzo, que Deus derrame chuvas de bênçãos a ele, e parabéns para você também, Caio", disse outra.