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Amor no esporte?

Amor no vôlei? Bruninho comenta em foto de Rosamaria e fãs suspeitam de affair

Após Rosa postar uma foto de biquíni dentro de uma piscina, o filho de Bernardinho escreveu: "Parabéns para o fotógrafo"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Março de 2022 às 10:24

Bruninho comenta em foto de Rosaria e fãs suspeitam de affair
Bruninho comenta em foto de Rosaria e fãs suspeitam de affair Crédito: Reprodução/Instagram/@rosamariaoficial/Agência Enquadrar/Folhapress
O levantador da seleção brasileira de vôlei, Bruninho, causou um alvoroço dos fãs nas redes sociais após comentar em uma publicação da atleta Rosamaria, da seleção feminina de vôlei. Depois que Rosa postou uma foto de biquíni dentro de uma piscina, o filho de Bernardinho soltou a seguinte frase: "Parabéns para o fotógrafo", acompanhado de palmas.
Rapidamente, os internautas começaram a especular que talvez Bruninho tivesse sido o tal fotógrafo “misterioso”. Nos comentários, vários fãs questionaram um possível affair entre os dois jogadores de vôlei.
"Atacante demais", "Foi você, né?", "Shipo. Assumam logo!", "Exposed de milhões, meu pai", disseram alguns dos internautas. Outra seguidora brincou dizendo: “Bruno, você não tem esse direito de me iludir”.
Bruninho comenta em foto de Rosaria e fãs suspeitam de affair
Bruninho comenta em foto de Rosaria e fãs suspeitam de affair Crédito: Reprodução/Redes Sociais

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