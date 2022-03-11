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BBB 22

Scooby veta Eliezer para Prova do Líder no BBB 22; veja dinâmica da semana

Integrante vetado enviará alguém diretamente ao Paredão no domingo (13). Ao ser questionado por Tadeu Schmidt quem ele vetaria do jogo, Scooby perguntou: "Não posso me vetar?"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Março de 2022 às 09:35

Scooby não queria utilizar Poder do Não
Scooby não queria utilizar Poder do Não Crédito: Globo/Reprodução
A Prova do Líder do Big Brother Brasil 22 (Globo) será de Resistência nesta quinta-feira (10). Como de praxe, a primeira ação do desafio ocorreu ainda na sala. Líder da semana passada, Pedro Scooby usou seu Poder do Não e vetou Eliezer do jogo.
Ao ser questionado pelo apresentador Tadeu Schmidt quem ele vetaria do jogo, Scooby perguntou: "Não posso me vetar?". Entretanto, o surfista foi proibido por Tadeu de fazer tal articulação, e na sequência respondeu: "Eli".
Scooby foi o vencedor da Prova do Líder da semana passada ao ser o mais rápido em um teste de agilidade dos brothers. Horas antes da Prova desta quinta-feira, Pedro Scooby comentou com Paulo André que não queria utilizar o seu poder de veto.
Após a eliminação de Jade Picon na última terça-feira (8) e o início da Prova do Líder, a dinâmica da semana foi atualizada, com uma surpresa para os brothers preparada para o domingo (13).
Acontece que o integrante vetado para da Prova do Líder enviará alguém diretamente ao paredão, com exceção do atual líder, o imunizado pelo anjo e o novo vencedor da dinâmica, que ainda não foi definido.
Sendo assim, o designer poderá colocar um brother na berlinda domingo. A revelação foi feita apenas para os telespectadores durante o ao vivo. Então, o integrante do grupo 'Pipoca' ainda não sabe do poder que recebeu com o veto.

DINÂMICA DA SEMANA

Antes da Prova do Líder desta quinta-feira, Tadeu Schmidt revelou como será a dinâmica da próxima semana do reality. O programa terá prova do líder de resistência, votos individuais no confessionário e paredão triplo.
No sábado (12), acontece a oitava prova do anjo da edição. No domingo, dia de formação do Paredão, o anjo imuniza uma pessoa e o líder indica uma pessoa.
A pessoa que foi vetada por Scooby, no caso Eli, poderá indicar uma pessoa para o paredão menos o surfista.
O indicado pelo vetado dará o contragolpe e a casa votará no confessionário. Ao fim da votação, ocorrerá a Prova Bate e Volta. Por fim, o público saberá como será o 8º Paredão do BBB 22.

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