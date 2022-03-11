Bruna Marquezine revela frio na barriga ao fazer teste nos EUA

Bruna Marquezine fala sobre teste para filme nos EUA Crédito: Marcus Leoni/Folhapress

Frio na barriga, respiração ofegante, um mix de emoções. Todos esses sentimentos que caracterizam a ansiedade quando a gente faz uma entrevista de emprego, por exemplo, foram vividos por Bruna Marquezine após passar pelos testes e aguardar o retorno dos produtores da DC Comics em janeiro.

"Tenho a tendência de me boicotar, ser perfeccionista no meu trabalho. Sempre acho que tenho algo para melhorar", afirma a atriz, em entrevista exclusiva ao Estadão. Ela participou do teste para integrar o elenco de Besouro Azul, o primeiro longa do estúdio com personagens latinos, previsto para 2023.

Nos bastidores em Los Angeles, Bruna se comparava com outras mulheres que liam os roteiros antes de entrar em cena. "Eu olhava para outras meninas para ver se elas estavam estudando os mesmos textos que o meu e pensava: 'Nossa, aquela ali é tão linda, será que está fazendo o mesmo texto?'"

"A comparação é inevitável e todas as inseguranças passam pela nossa cabeça." Para driblar a ansiedade, atriz e agente decidiram ir a Nova York: "Tinha um dia livre, peguei um voo e fiquei lá alguns dias, o que foi bom porque me distraiu. Foi muita ansiedade. Você não sai com nenhum feedback detalhado do teste. Dizem que foi excelente e só".

Bruna Marquezine disse que, depois de receber a confirmação de que seria a protagonista do filme, uma das primeiras pessoas a saber foi o garçom do bar em que estava. "Eu falei pra ele: 'Vou te contar uma coisa que ninguém sabe: eu vou fazer um filme da DC!'. Acho que ele pensou que eu estava maluca (risos). Foi muita felicidade", lembra.

NAS REDES

Na quarta-feira, 9, a atriz usou as redes sociais para compartilhar o momento em que recebeu o convite do diretor Angel Manuel Soto. "Isso sempre pareceu ser algo tão distante, principalmente para uma menina que nasceu em Duque de Caxias", escreveu.

A atriz revelou que, antes de fazer o post no Instagram, escreveu um texto quase terapêutico sobre sua jornada profissional. "Eu escrevi: 'Decidi muito cedo que jamais pausaria minha carreira no meu país, mas senti que atuaria e trabalharia fora. Não queria que achassem que eu pensava com soberba'. E eu tinha uma certa vergonha de falar isso em voz alta ou que achassem que meu interesse estava voltado para a fama. Não era isso. Simplesmente, às vezes, a gente tem certezas, mas, se você tentar explicar para alguém, vão te achar maluca", confessa.