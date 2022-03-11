Mesmo com visita de Dummy, participantes ainda especulam paredão falso

A equipe do programa resolver fazer uma 'trolagem' nos participantes e enviaram um dummy Crédito: Globo

Depois de muita especulação dentro da casa do BBB 22, sobre uma possível volta da participante Jade Picon, eliminada na última terça-feira, 8, os integrantes do reality tiveram uma resposta na tarde desta quinta-feira, 10, mas não foi muito bem como eles esperavam.

A equipe do programa resolver fazer uma 'trolagem' nos participantes e enviaram um dummy, com estatura parecida com a de Jade, para o jardim da casa. Os brothers e sisters foram reunidos na sala da casa e assistiram a movimentação do dummy pela televisão do cômodo.

Depois de um tempo, foi liberado para que os participantes pudessem ir ao jardim, mas o Dummy já não estava mais lá. Quando eles retornaram para a casa, o intruso estava no confessionário e entregou um envelope para os moradores da casa. O líder da semana, Pedro Scooby, teve a missão de passar o recado, que dizia: "Atenção! Hoje tem prova do líder".

O que os integrantes da casa não sabem é que não foi Jade Picon quem fez a 'trolagem', mas foi alguém que também conhece bem o reality: a apresentadora Ana Clara, que integrou o elenco do programa na edição de 2018. "Era eu. acabei de sair da casa gente. Fizemos uma pequena 'trolagem' com o pessoal. Acho que a galera achou que era a Jade, né? Não, era só um envelope mesmo, mas foi ótimo", disse a comunicadora.

A brincadeira foi inspirada no paredão falso do BBB 21 quando a atriz, Carla Diaz, retornou à casa vestida de dummy. A atuação da artista na época, para despistar os participantes da edição, foi elogiada e seu retorno movimentou o jogo.

Depois da visita do dummy, Arthur Aguiar saiu para o gramado e comentou em voz alta: "Pô, sacanagem essa brincadeira, hein! Gostei não... calma aí, gente!". O ator ainda está desconfiado: "O PA [Paulo André] acha que eles fizeram isso para a gente meio que achar que não vai ter mesmo e aí daqui a pouco tem". Gustavo também comentou a visita do dummy com os brothers na sala: "É porque vocês estavam fritando com paredão falso, e hoje seria o dia que o paredão falso acabaria. Então, eles 'trolaram' com isso".

Laís e Eslovênia correram para a dispensa para checar se Jade não estava escondida por lá: "Está aqui, não. Fizeram isso só para enganar nosso coração. Tem algum recado aí, não?"

Em seguida, Eslovênia desabafou no quarto lollipop que ainda acredita que a influenciadora eliminada possa voltar. "Eu estou rindo, mas estou triste". Laís também não desistiu do retorno de Jade: "É isso, gente, vamos esperar. Estou te esperando, amiguinha!".

ELIEZER E VYNI DISCUTEM

Conversando na área externa, Eliezer e Vinicius discutiram a relação mais uma vez. O cearense disse que sonhou que o empresário era falso com ele e disse que ele deveria ir logo dormir no quarto grunge, junto com seu par na casa, a designer de unhas Natália. "Eu fui dormir lá ontem para dar uns beijos na boca", retrucou Eliezer. Em seguida, Vinicius respondeu: "Se a prova for em dupla, faça com Natália".

RAIO-X

No raio-X da manhã desta quinta-feira, 10, Arthur Aguiar, chamou Natália para explicar o motivo de ter dado o ícone de vômito para a sister no queridômetro: "Foi sem querer [...] "Desculpa pelo ato falho. Eu sei o quanto é ruim você olhar um vômito no bagulho, mas foi sem querer. Se fosse por querer eu nem falaria nada". A designer de unhas aceitou o pedido.