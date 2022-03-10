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Histórias

Vera Fischer relembra personagens marcantes e confusão com Tom Jobim

A atriz participou do Encontro nesta quinta-feira, 10, e relembrou suas personagens mais marcantes. Em um quadro de lembranças no programa de Fátima Bernardes, a atriz falou sobre os papéis que interpretou em quase 50 anos de carreira.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Março de 2022 às 20:16

A atriz Vera Fischer em pose durante foto feita em salão de beleza
Vera Fischer  falou sobre os papéis que interpretou em quase 50 anos de carreira. Crédito: Reprodução/Instagram @verafischeroficial
Vera Fischer participou do Encontro nesta quinta-feira, 10, e relembrou suas personagens mais marcantes. Em um quadro de lembranças no programa de Fátima Bernardes, a atriz falou sobre os papéis que interpretou em quase 50 anos de carreira.
Um dos episódios que a atriz recordou foi quando interpretou Luiza, na novela Brilhante, em 1981. Ela contou que o cantor Tom Jobim escreveu uma canção para a personagem e não gostou quando viu seu cabelo curto.
"O Tom Jobim sabia que a Luiza seria a Vera Fischer. Ele fez uma música [Luiza], só que quando me viu com este cabelo, que o diretor pediu para cortar e ficar com a cara de uma moça suburbana, o Jobim virou uma arara", disse Vera.
A artista ainda falou sobre as personagens que interpretou em novelas como Rei do Gado, Laços de Família, O Clone, Caminho das Índias, entre outras.
Para ela, uma de suas personagens mais marcantes foi Helena, em Laços de Família. "Eu seria essa Helena. Não era uma questão de trocar o namorado com a filha. É uma questão de tudo, de ser uma mulher livre, que trabalhava sozinha, sustentava a família e criou os dois filhos. Depois teve esse problema do namorado, mas foi menor do que o problema do câncer da filha, porque aí ela fez das tripas o coração", declarou.

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