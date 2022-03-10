Paolla Oliveira aparece com elenco da próxima novela das sete da Globo Crédito: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal

A atriz Paolla Oliveira publicou uma foto com alguns atores do elenco de Cara e Coragem, próxima novela das 19h da TV Globo. Na quarta-feira, 9, a artista compartilhou uma selfie com os seguidores no Instagram e deixou os fãs curiosos pelo o que vem por aí.

Paolla vai interpretar Pat, a protagonista da narrativa, que terá como par romântico o personagem Moa, representado por Marcelo Serrado. Na imagem publicada pela atriz aparece Serrado, além dos atores André Luiz Frambach, Paulo Lessa e Rodrigo Fagundes.

Na legenda, a artista escreveu: "e aí?! Adivinha quem é quem nessa nova jornada? Vocês vão descobrir logo em Cara e Coragem". Nos comentários, os internautas se mostraram ansiosos para saber mais sobre a nova produção da Globo.