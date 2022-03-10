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Paolla Oliveira aparece com elenco da próxima novela das sete da Globo

A atriz publicou uma foto com atores da novela 'Cara e Coragem'; Paolla será protagonista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Março de 2022 às 14:24

Paolla Oliveira aparece com elenco da próxima novela das sete da Globo
Paolla Oliveira aparece com elenco da próxima novela das sete da Globo Crédito: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal
A atriz Paolla Oliveira publicou uma foto com alguns atores do elenco de Cara e Coragem, próxima novela das 19h da TV Globo. Na quarta-feira, 9, a artista compartilhou uma selfie com os seguidores no Instagram e deixou os fãs curiosos pelo o que vem por aí.
Paolla vai interpretar Pat, a protagonista da narrativa, que terá como par romântico o personagem Moa, representado por Marcelo Serrado. Na imagem publicada pela atriz aparece Serrado, além dos atores André Luiz Frambach, Paulo Lessa e Rodrigo Fagundes.
Na legenda, a artista escreveu: "e aí?! Adivinha quem é quem nessa nova jornada? Vocês vão descobrir logo em Cara e Coragem". Nos comentários, os internautas se mostraram ansiosos para saber mais sobre a nova produção da Globo.
Cara e Coragem está prevista para estrear em maio deste ano e será a substituta de Quanto Mais Vida, Melhor!. Criada por Cláudia Soto, a trama também terá Taís Araújo como uma das protagonistas.

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