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Kim e Kourtney Kardashian falam em se aposentar nos próximos anos: 'Sonho'

Irmã mais velha diz que novo programa no Hulu será seu último capítulo em reality shows. 'Oh, meu Deus, o sonho. Eu posso deixar de ser Kim K. em 10 anos'", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Março de 2022 às 13:51

Kim Kardashian fala em se aposentar nos próximos anos
Kim Kardashian fala em se aposentar nos próximos anos Crédito: Reuters / Reuters Internacional
Kim Kardashian, 41, que estrelou o reality show Keeping Up With the Kardashians no E!, e agora inicia o novo The Kardashians, no Hulu, tem um grande sonho: "deixar de ser 'Kim K'".
A influenciadora, modelo e empresária confessou que já pensou várias vezes em aposentar a sua vida na fama, em entrevista à revista norte-americana Variety. "Às vezes penso: 'Oh, meu Deus, o sonho. Eu posso deixar de ser Kim K. em 10 anos'", disse.
No entanto, quando questionada se realmente considera uma vida longe das câmeras, ela nega: "Não, eu não."
Kim não é a única. Kourtney, 42, sua irmã mais velha, acredita que o programa na Hulu será o último capítulo de sua carreira em reality shows. "Eu me vejo morando em outra cidade", disse ela à Variety. "Acho que não me vejo mais filmando em cinco anos. Eu provavelmente me imaginaria, tipo, apenas vivendo."
The Kardashians estreia na próxima segunda-feira (14) na plataforma de streaming Star+. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie voltarão a mostrar suas vidas para o público, revelando pressões, amores, lazeres e momentos em família.

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