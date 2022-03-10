Andressa Suita fala sobre engravidar novamente: “Não estou grávida, ainda!”

Andressa Suita fala sobre engravidar novamente Crédito: Reprodução/Instagram/@andressasuita

Em turnê pela Europa, o cantor Gusttavo Lima e a esposa Andressa Suita estão curtindo bons momentos juntos. E durante a viagem, a influencer também conversou com o colunista Léo Dias sobre a possibilidade de engravidar novamente.

“Eu consegui uma informação dizendo que alguém estava grávida, vi que alguém estava adiantando os próprios trabalhos”, afirmou Andressa ao colunista. Inclusive, a influenciadora ainda frisou que, por enquanto, não está grávida. “Acho que eu tava um pouquinho cheinha. Mas eu não estou grávida, ainda!”.

Na entrevista, o casal contou como foi a reação de Suita ao saber da suposta gravidez. “Ela pegou o telefone do Gusttavo e gravou um áudio (negando)”, contou ao colunista que também estava junto com o apresentador Luiz Bacci.