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Andressa Suita fala sobre engravidar novamente: “Não estou grávida, ainda!”

Em turnê na Europa, Gusttavo Lima e a esposa aproveitaram para dar uma entrevista sobre os planos do casal para o futuro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Março de 2022 às 11:50

Andressa Suita fala sobre engravidar novamente
Andressa Suita fala sobre engravidar novamente Crédito: Reprodução/Instagram/@andressasuita
Em turnê pela Europa, o cantor Gusttavo Lima e a esposa Andressa Suita estão curtindo bons momentos juntos. E durante a viagem, a influencer também conversou com o colunista Léo Dias sobre a possibilidade de engravidar novamente.
“Eu consegui uma informação dizendo que alguém estava grávida, vi que alguém estava adiantando os próprios trabalhos”, afirmou Andressa ao colunista. Inclusive, a influenciadora ainda frisou que, por enquanto, não está grávida. “Acho que eu tava um pouquinho cheinha. Mas eu não estou grávida, ainda!”.
Na entrevista, o casal contou como foi a reação de Suita ao saber da suposta gravidez. “Ela pegou o telefone do Gusttavo e gravou um áudio (negando)”, contou ao colunista que também estava junto com o apresentador Luiz Bacci.
De forma bem humorada, Andressa lembrou que a coluna de Léo Dias divulgou as duas vezes que estava grávida antes mesmo de sua família ficar sabendo. “As duas vezes que eu estava grávida, o Léo descobriu antes da minha família. Acho que ele tem alguma coisa com laboratório, quando você vai fazer o teste, eu não sei”, disse.

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