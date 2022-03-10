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Bárbara posta foto maquiada de palhaça após coração partido de Jade

Modelo recebeu coração partido da influenciadora no Queridômetro do Eliminado. "A todos que me chamaram de trouxa enquanto eu defendia: vocês tinham razão", escreveu Bárbara no Twitter
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Março de 2022 às 10:24

Ex-BBB Bárbara Heck faz maquiagem de palhaça
Ex-BBB Bárbara Heck faz maquiagem de palhaça Crédito: Reprodução/@bbaheck
A modelo e ex-BBB Bárbara Heck compartilhou uma foto maquiada de palhaça após ela e Laís, aliadas de Jade Picon no Big Brother Brasil 22, receberem um emoji de coração partido da influenciadora no Queridômetro do Eliminado. Ex-participante do reality, Rodrigo Mussi também demonstrou surpresa.
"A todos que me chamaram de trouxa enquanto eu defendia: vocês tinham razão", escreveu Bárbara no Twitter sem citar o nome de Jade. Em seguida, ela publicou uma foto se maquiando de palhaça. Rodrigo comentou uma das publicações da modelo: "Realmente não entendi o que aconteceu."
Internautas criticaram Bárbara pelas publicações no Twitter. "Mulher a Jade só te deu um coração partido e disse que queria conversar com você para resolver aqui fora e você fez um discurso todo debochado de eliminação para ela e está fazendo esse show todo, se situa", comentou a mulher na postagem da modelo.
Outra usuária da rede social falou para a modelo não tirar mais a maquiagem de palhaça do rosto. "Você poderia não tirar mais do rosto a sua verdadeira máscara, a maquiagem combina com você." Uma mulher comentou que não entende o que Bárbara está reclamando: "Você fez todo aquele discurso dizendo que ela seria eliminada, ela só deu um coração partido e você está falando isso? Não entendi."
Uma internauta tentou tranquilizar a modelo dizendo que ela e Jade se gostam. "Só conversem, você sabe a loucura que é assim que sai. Enfim, te amo, vai ficar tudo bem", disse. Outra seguidora da modelo pediu calma: "Vocês vão conversar e se entender, confia. Uma canceriana e uma libriana vai render essa amizade."

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