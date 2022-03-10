Bárbara posta foto maquiada de palhaça após coração partido de Jade

Ex-BBB Bárbara Heck faz maquiagem de palhaça Crédito: Reprodução/@bbaheck

A modelo e ex-BBB Bárbara Heck compartilhou uma foto maquiada de palhaça após ela e Laís, aliadas de Jade Picon no Big Brother Brasil 22, receberem um emoji de coração partido da influenciadora no Queridômetro do Eliminado. Ex-participante do reality, Rodrigo Mussi também demonstrou surpresa.

"A todos que me chamaram de trouxa enquanto eu defendia: vocês tinham razão", escreveu Bárbara no Twitter sem citar o nome de Jade. Em seguida, ela publicou uma foto se maquiando de palhaça. Rodrigo comentou uma das publicações da modelo: "Realmente não entendi o que aconteceu."

Internautas criticaram Bárbara pelas publicações no Twitter. "Mulher a Jade só te deu um coração partido e disse que queria conversar com você para resolver aqui fora e você fez um discurso todo debochado de eliminação para ela e está fazendo esse show todo, se situa", comentou a mulher na postagem da modelo.

Outra usuária da rede social falou para a modelo não tirar mais a maquiagem de palhaça do rosto. "Você poderia não tirar mais do rosto a sua verdadeira máscara, a maquiagem combina com você." Uma mulher comentou que não entende o que Bárbara está reclamando: "Você fez todo aquele discurso dizendo que ela seria eliminada, ela só deu um coração partido e você está falando isso? Não entendi."

Uma internauta tentou tranquilizar a modelo dizendo que ela e Jade se gostam. "Só conversem, você sabe a loucura que é assim que sai. Enfim, te amo, vai ficar tudo bem", disse. Outra seguidora da modelo pediu calma: "Vocês vão conversar e se entender, confia. Uma canceriana e uma libriana vai render essa amizade."

A todos que me chamaram de trouxa enquanto eu defendia: vcs tinham razão. — Bárbara Heck 🦀 (@bbaheck) March 9, 2022

Você fez todo aquele discurso dizendo que ela seria eliminada, ela só de deu um coração partido e você tá falando isso? Não entendi. — luna (@luna002852601) March 9, 2022

Mulher, que vergonha. Querendo ganhar biscoito em cima da Jade. Ela já falou que vão se resolver. Quantos anos você tem? Daria uma dupla boa com a Naiara, porque vocês duas competem pra ver quem é a mais nada a ver no pós bbb 🙄 — mɐ̗ be (@magavassidiazrk) March 9, 2022

Mulher a jade só te deu um coração partido e disse que queria convidar com você pra resolver aqui fora e você fez um discurso todo debochado de eliminação pra ela e tá fazendo esse show todo, se situa. — Estefany Almeida (@Estefany___al2) March 9, 2022

ela gosta de vc amor kkkkkkk e vc dela, só conversem, vc sabe a loucura que é assim que sai 🥺 enfim te amo vai ficar td bem — sari (@folkgirls) March 9, 2022