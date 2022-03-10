'Me valoriza mais do que eu valorizo ela', diz Arthur sobre Jade Picon

Arthur Aguiar comentou com Paulo André que não sente a mesma rivalidade com Jade Picon Crédito: Globoplay

Durante e madrugada desta quinta-feira (10), na festa do líder Pedro Scooby, Arthur Aguiar comentou com Paulo André que não sente a mesma rivalidade com Jade Picon, eliminada desta terça (8), em comparação ao que ela afirma sentir com ele.

Na conversa, os dois falavam sobre a possibilidade do último Paredão ter sido falso e a influenciadora retornar ao jogo. "Tem coisas que, independente de ser verdadeiro ou falso, a minha opinião é a mesma. Eu achei o discurso dela apelativo, achei que ela criou argumentos que não existiram para ficar ali o tempo todo... Essa parada que ela criou contra mim que eu não tenho contra ela", disse Arthur.

"Na verdade, ela me valoriza mais do que eu valorizo ela, nesse sentido. Porque eu não dou essa importância toda para ela quanto ela dá para mim nessa rivalidade", acrescentou.

Na mesma conversa, Arthur também elogiou sua esposa, Maíra Cardi, pela confiança que ela deposita nele e no relacionamento dos dois.