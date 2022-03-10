BBB 22: Mãe de Lucas fala sobre produtos na despensa: "Por que devolver?"

Evandra Bissoli comenta sobre a participação do filho, Lucas Bissoli, no "BBB 22". Crédito: Juliana Hippertt/Gshow

Após a produção do “BBB 22” pedir para que os participantes do reality devolvessem os produtos que pegaram “em excesso” na dispensa, um fato chamou atenção dos telespectadores. O capixaba Lucas surpreendeu os brothers da casa ao abrir sua bolsa de roupas e mostrar diversos itens guardados, como protetores solar e perfumes, em grandes quantidades. Rapidamente, a internet foi a loucura e o “Barão da Piscadinha” ganhou o apelido de “Barão da Roubadinha”.

Entretanto, quem não viu problema nessa situação foi a própria mãe do brother, Dona Evandra Bissoli. Em conversa com “HZ”, ela argumenta que não consta nas regras do programa uma restrição à quantidade de produtos que uma pessoa pode pegar.

“Por que devolver? Não está nas regras que não pode pegar muitos produtos da dispensa. Regras estão para serem cumpridas quando a casa é de todo mundo, o que pode e o que não pode. Isso não estava nas regras que foram passadas para eles”, disse Evandra.

Lucas será um excelente médico. Imagina o quanto de amostra grátis de remédios ele vai pegar pros pacientes. #BBB22 pic.twitter.com/mK1vbT5J93 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 10, 2022

Nesta quarta-feira (9), Lucas estava conversando com Jessilane e Natália quando a "voz" do BigBoss pediu para que todos devolvessem os produtos que pegaram em excesso na dispensa.

"Atenção, todos! Os produtos de maquiagem devem ser guardados somente nas maletas de maquiagem, são presentes pra vocês. Os produtos oferecidos nas dispensas na casa, são para uso de vocês durante o programa. Portanto, devolvam os excessos às prateleiras imediatamente", disse a produção.

Segundo Dona Evandra, Lucas não foi o único que pegou mais produtos do que deveria. Ela diz que outros brothers também fizeram o mesmo, porém apenas seu filho teve a coragem de devolver. “Outras pessoas também pegaram, mas ele foi o primeiro a devolver. Os outros foram atrás, mas não tiveram a mesma coragem dele”, contou.

"Vai deixar esses produtos todos aí pra estragar, gente?" (Lucas)



É SOBRE ISSO. ?️?️?️?️?️?️#BBB22 pic.twitter.com/tEE1V53pYy — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 9, 2022

A mãe do capixaba disse que os brothers estavam brincando no mesmo dia sobre os produtos que cada um pegou, sem culpar ninguém. Dona Evandra afirma ainda que em edições anteriores, os participantes também pegavam itens da dispensa, mas que nunca houve esse tipo de atenção. Porém, mesmo diante dessa situação, ela diz que se diverte com os apelidos do capixaba e reforça que seu filho não fez nada na maldade.