Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Luana Piovani volta atrás após atacar Arthur Aguiar por traições

Maíra Cardi defende marido e traz à tona passado de atriz. Piovani mudou de opinião após um seguidor alertar que Jade foi eliminada do programa devido ao comportamento dela no confinamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Março de 2022 às 08:21

Luana Piovani, ex-mulher do novo participante do BBB 22, Pedro Scooby, diz que não vai comentar sobre o reality show
Luana Piovani, ex-mulher do participante Pedro Scooby, do "BBB 22" Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
A atriz Luana Piovani, 45, voltou atrás após se envolver em polêmica com Arthur Aguiar, 33, e a mulher Maíra Cardi, 38, após o resultado do último paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo), na terça-feira (8). Ela mostrou indignação com a decisão do público de eliminar Jade Picon do reality e deixar o ator, que traiu a esposa várias vezes.
Piovani mudou de opinião após um seguidor alertar que Jade foi eliminada do programa devido ao comportamento dela no confinamento. Ela admitiu que não assiste ao programa e pensou que a influenciadora tinha sido eliminada pelo discurso de que doaria o dinheiro do prêmio para cinco instituições carentes.
"Ok, então. Achei que fosse pela doação. Não assisto mesmo, peguei só a repercussão da fala dela sobre a doação. Famoso 'bonde andando e quis sentar na janelinha... Grata pela troca", escreveu Piovani nas redes sociais.
Após Arthur sobreviver ao paredão que eliminou Jade Picon, Piovani disse em seu Instagram: "Vocês tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher e deixaram ficar na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes. Não que a gente tenha que ter raiva do rapaz, imagina. Afinal de contas, a mulher dele o ama, eles são felizes graças a Deus, mas é só para vocês pensarem na atitude de vocês".
Em resposta, Cardi disse que ficou "super triste" com a fala, porque Piovani seria uma das mulheres que ela mais admira. "Acho ela uma mulher incrível, inteligente, uma mãezona. [...] Eu realmente admiro ela, a coragem, ela fala o que pensa. Sou muito parecida. [...] Só que a partir do momento que falamos o que pensamos, a gente ouve o que os outros pensam", disse a coach em vídeo no Instagram.
"Luana, não gostei do seu posicionamento. Foi feio o fato de você ter falado dessa maneira, 'ai, vocês escolheram para ficar um cara que traiu várias vezes a mulher'. Você não tem boca para falar sobre isso, você traiu também, e também admitiu que traiu, inclusive falou que se sentiu culpada. Quem tem telhado de vidro fica quieta. Você está acostumada a fazer barraco por aí, eu também", continuou. "Se você for comprar uma briga aqui fora, eu vou lutar. Vou lutar também pelo meu marido, pela minha família. [...] Você quando traiu o Rodrigo saiu em tudo quanto lugar. Fica quieta sobre esse assunto".
Na fala, Cardi se referiu à traição de Piovani durante o namoro com Rodrigo Santoro, 46, que durou de 1997 a 2000.

Veja Também

Maíra Cardi rebate Luana Piovani: “Quem tem telhado de vidro fica quieta”

Maíra Cardi fala em traição de Jade com ex-namorado: 'Brasil comenta'

'Vou continuar falando', Maíra Cardi esnoba processo movido por Laís

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos luana piovani Mayra Cardi pedro scooby Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados