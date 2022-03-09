Maíra Cardi rebate Luana Piovani: “Quem tem telhado de vidro fica quieta”

Maíra Cardi rebate Luana Piovani Crédito: Reprodução/Instagram/@mairacardi

Incomodada com a eliminação de Jade Picon no Dia Internacional da Mulher, a ex-esposa do surfista Pedro Scooby, Luana Piovani, falou nas redes sociais que público optou por deixar "um homem que já traiu a esposa", fazendo referência a Arthur Aguiar. Após o comentário, a esposa do brother, Maíra Cardi, rebateu a atriz dizendo que Luana não tem o direito de falar da situação, já que teria feito o mesmo.

“Luana, não gostei do seu posicionamento. Acho que foi feio você o fato de você falar dessa maneira: ‘Ah, vocês deixaram pra ficar o cara que traiu várias vezes a mulher’. Você não tem boca pra falar sobre isso. Você traiu também e você também admitiu que traiu – inclusive você falou que se sentiu culpada. Então, quem tem telhado de vidro fica quieta!”, disse Maíra.

A esposa de Arthur ainda chamou Luana de barraqueira, mas disse que admira o fato da atriz falar o que pensa. Sem rodear muito, Maíra foi direta afirmando que, caso for preciso, irá lutar por sua família.

“Você tá acostumada a fazer barraco por aí, eu também. Você tá acostumada a falar o que quer, porque você é mulher pra caralho, você tem peito, você luta. Eu também. Então, se você for comprar uma briga aqui fora, eu vou lutar. Vou lutar também pelo meu marido, vou lutar também pela minha família, principalmente porque quem tem telhado de vidro não abre a boca”, frisou Maíra.

A ex-BBB também disse no vídeo que as escolhas dentro do jogo devem ser feitas de acordo com as atitudes vividas no game. “O Big Brother é não é um jogo de causas. A gente tem que colocar em pauta as coisas que ela fez ali (no jogo). (…) Se a gente for defender uma causa e jogar fora todo o resto. Então não é sobre jogo”, ressaltou.

A coach ainda completou seu argumento dizendo que Luana traiu o ator Rodrigo Santoro. “Não abre a boca pra falar sobre traição. Você quando traiu o Rodrigo (Santoro) lá, saiu em tudo quanto é lugar. Então fica quieta sobre esse assunto. Porque aí a tua briga não é com ele, porque ele nem sabe o que tá acontecendo. A briga é comigo, que também sou mulher, que também sou mãe, que também batalho e que vou batalhar pela minha família, tá bom? Um beijo.”, finalizou.