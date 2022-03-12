Lucas Bissoli é o novo líder após prova de resistência no 'BBB 22'

Lucas Bissoli conquista a segunda liderança no programa Crédito: Reprodução @lucasbissoli

O capixaba Lucas Bissoli conquistou a liderança pela segunda vez no 'BBB 22'. Desta vez, além de resistência ele também contou com a sorte para ganhar a prova. Após ficar quase 24 horas em pé dentro de um carrossel em movimento - no final ao lado de Natália Deodato e Paulo André Camilo - o estudante de medicina venceu na sorte. O trio permaneceu em pé por 23 horas e 51 minutos.

Com a prova encerrada ao vivo, foi através de uma urna que Eliezer Netto, vetado da prova de resistência, definiu o destino dos colegas de confinamento. Na urna estavam os itens das fantasias de cada brother: fraldas para Camilo; televisão para Natália e geladeira para Lucas. Através de sorteio, o designer eliminou primeiro o atleta olímpico e, depois, a modelo.