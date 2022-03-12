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Foi na sorte

Lucas Bissoli é o novo líder após prova de resistência no 'BBB 22'

O capixaba permaneceu em pé, ao lado de Natália e Paulo André,  por 23 horas e 51 minutos. Mas a liderança foi decidida na sorte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Março de 2022 às 09:18

Lucas Bissoli
Lucas Bissoli conquista a segunda liderança no programa Crédito: Reprodução @lucasbissoli
O capixaba Lucas Bissoli conquistou a liderança pela segunda vez no 'BBB 22'.  Desta vez, além de resistência ele também contou com a sorte para ganhar a prova. Após ficar quase 24 horas em pé dentro de um carrossel em movimento - no final ao lado de Natália Deodato e Paulo André Camilo - o estudante de medicina venceu na sorte. O trio permaneceu em pé por 23 horas e 51 minutos.  
Com a prova encerrada ao vivo, foi através de uma urna que Eliezer Netto, vetado da prova de resistência, definiu o destino dos colegas de confinamento. Na urna estavam os itens das fantasias de cada brother: fraldas para Camilo; televisão para Natália e geladeira para Lucas. Através de sorteio, o designer eliminou primeiro o atleta olímpico e, depois, a modelo.
Como líder da semana, Lucas formou o seu Vip, escolhendo Eslovênia Marques, Natália Deodato, Linn da Quebrada e Jessilane Alves. Devido ao tempo de resistência, Lucas, Paulo André, Natália e Linn da Quebrada (que desistiu 13 minutos antes do encerramento da prova) ganharam R$ 20 mil cada um em compras em uma loja varejista.

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