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Indicação do monstro

Pedro Scooby diz que não quer ganhar prova do anjo do BBB

Em conversa com Laís e Gustavo, o surfista disse que não deseja ganhar a prova do anjo, que deve acontecer neste sábado (12). "Mesmo que me custe ficar no monstro, amanhã não quero ganhar essa prova do anjo", disse.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Março de 2022 às 10:14

Surfista Pedro Scooby
Pedro Scooby disse que não deseja ganhar a prova do anjo Crédito: Fabio Rocha/Globo
Em conversa com Laís e Gustavo, Pedro Scooby disse que não deseja ganhar a prova do anjo, que deve acontecer neste sábado (12). "Mesmo que me custe ficar no monstro, amanhã não quero ganhar essa prova do anjo", disse.
"Por que? Tu não quer colocar a pessoa no monstro?", pergunta Laís. "Não quero, sei lá. Não tenho nem ideia de quem colocaria no monstro", respondeu o surfista. "Eu também estou um pouco assim, mas tem que ser alguém da xepa, né", falou a médica.
Internautas e até participantes do BBB 22 já fizeram comentários sobre Scooby, citando uma "falta de comprometimento com o jogo" por parte dele.

LÍDER DA SEMANA

Depois de Scooby, Lucas é o novo líder da semana no BBB22, após quase 24 horas de prova de resistência. Isso porque três participantes (além dele, Natália e Paulo André) ainda estavam na disputa no horário que a produção do programa estipulou como o prazo máximo para o encerramento da prova.
Desse modo, o apresentador Tadeu Schmidt interrompeu a prova e pediu que Eliezer, vetado da prova, sorteasse numa urna dois nomes, que seriam eliminados naquele momento. Os três finalistas receberam R$ 20 mil em compras no aplicativo do patrocinador da prova.
Sem saber que ela seria encerrada dali a pouco, Linn da Quebrada, a Lina, desistiu da prova poucos minutos antes do sorteio, já com o programa ao vivo no ar. Ela passou mais de 23 horas na disputa. Ao final do programa, o patrocinador avisou que, em reconhecimento a seu esforço, ela também receberia o prêmio que deu aos três finalistas.

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