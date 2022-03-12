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Estão solteiros

Felipe Neto sobre ter ficado com Gabi Martins: 'Nunca escondi nada'

O influenciador disse que se surpreendeu com a proporção que a notícia tomou: "Ainda me surpreende as pessoas quererem saber com quem eu saio ou deixo de sair"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Março de 2022 às 13:33

O influenciador Felipe Neto
O influenciador Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @felipeneto
Felipe Neto e Gabi Martins viram seus nomes viralizarem nas redes sociais após uma 'ficada'. O colunista Leo Dias, revelou que o youtuber e a cantora se encontraram nesta semana em um hotel localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A cantora confirmou que os dois estão ficando. "Ficamos sim, mas estamos solteiros!", disse. 
Em entrevista ao jornal carioca "Extra", o influenciador disse que se surpreendeu com a proporção que a notícia tomou: "Ainda me surpreende as pessoas quererem saber com quem eu saio ou deixo de sair. Assusta um pouco, mas faz parte". Ele havia dito para a artista que não havia problema dela tornar público a ficada entre eles.
"Nós conversamos antes. E eu disse que não havia problema em confirmar. Nunca menti ou escondi nada sobre minha vida. O que não tolero é mentira. Não fomos para um hotel escondido. Eu sou solteiro. Ela é solteira. Não haveria motivo para isso, e tocamos o barco", disse. 
Ontem, em entrevista a Hugo Gloss, Gabi Martins afirmou ter ficado com o youtuber, mas descartou engatar um novo romance. "Sim, ficamos. Eu terminei recentemente e não pretendo ter um relacionamento sério por agora. Continuamos solteiros", destacou.

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