Felipe Neto sobre ter ficado com Gabi Martins: 'Nunca escondi nada'

O influenciador Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @felipeneto

Felipe Neto e Gabi Martins viram seus nomes viralizarem nas redes sociais após uma 'ficada'. O colunista Leo Dias, revelou que o youtuber e a cantora se encontraram nesta semana em um hotel localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A cantora confirmou que os dois estão ficando. "Ficamos sim, mas estamos solteiros!", disse.

Em entrevista ao jornal carioca "Extra", o influenciador disse que se surpreendeu com a proporção que a notícia tomou: "Ainda me surpreende as pessoas quererem saber com quem eu saio ou deixo de sair. Assusta um pouco, mas faz parte". Ele havia dito para a artista que não havia problema dela tornar público a ficada entre eles.

"Nós conversamos antes. E eu disse que não havia problema em confirmar. Nunca menti ou escondi nada sobre minha vida. O que não tolero é mentira. Não fomos para um hotel escondido. Eu sou solteiro. Ela é solteira. Não haveria motivo para isso, e tocamos o barco", disse.