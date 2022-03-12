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Terceira vez

Arthur vence prova do anjo do BBB e dá monstro para Eliezer e Vyni

Arthur Aguiar venceu a prova que funcionou como um "quiz show" de perguntas e respostas. Nela, os brothers tinham que assistir a vídeos da rede social Tik Tok com atenção e, em seguida, responder a uma questão de múltipla escolha baseada no que viram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Março de 2022 às 14:47

No embate entre Arthur Aguiar e Jade Picon, o ex-Rebelde saiu vencedor
Essa é a terceira vez que Arthur Aguiar é anjo no reality Crédito: Globoplay
Arthur Aguiar é o anjo desta semana na casa do Big Brother Brasil 22. Ele venceu a prova deste sábado (12), que funcionou como um "quiz show" de perguntas e respostas. Nela, os brothers tinham que assistir a vídeos da rede social Tik Tok com atenção e, em seguida, responder a uma questão de múltipla escolha baseada no que viram.
O brother venceu a primeira etapa do jogo e disputou a final com Paulo André. Essa é a terceira vez que ele é anjo no reality.
Eliezer e Vyni foram os escolhidos pelo ator para serem os monstros da semana. "Não vou dar para a Laís, que acabou de ir", declarou Arthur. Após a escolha, Eliezer foi para o quarto Lollipop sozinho e demonstrou irritação. "Dois meses de programa e não ganhei nenhuma prova. Não é possível", disse.
Depois, Vyni entrou no quarto e Eli continuou: "Só eles ganham prova", disse, em referência ao grupo composto por Arthur, Scooby, Douglas, Paulo André e Gustavo. "Não aguento mais ver as fotos deles nas festas", afirmou mais tarde, em conversa com Natália, enquanto a sister tentava acalma-lo.
A prova deste sábado funcionou em três rodadas. Na primeira, competiram Pedro Scooby, Eliezer, Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eslovênia e Vinicius. Saiu vencedor Arthur, que competiu até o final com Eslovênia.
Já no segundo, estiveram presentes Gustavo, Linn da Quebrada, Laís, Jessilane, Paulo André e Natália. Quem venceu foi Paulo André, que precisou disputar a final dela com Linn. Por fim, na terceira rodada, Arthur e Paulo André disputaram o anjo, e o ator venceu.
Lucas, o líder da semana, foi o único que não participou da prova.

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