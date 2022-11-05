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Investigação

Polícia descarta problemas climáticos como causa do acidente com Marília Mendonça

Causas permanecem sob apuração da Polícia Civil e da FAB. Investigadores já constataram que aeronave fez um desvio da rota padrão ao tentar pousar em Caratinga, em Minas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 10:05

Acidente matou Marília Mendonça e outras quatro pessoas em Minas Gerais.
Polícia Civil de Minas Gerais afirma que a queda do avião que matou a cantora Marília Mendonça não foi causada pelo mau tempo Crédito: Montagem | Reuters/folhapress
A queda do avião que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas, em novembro de 2021, não foi causada pelo mau tempo, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais. As hipóteses, agora, são de falha humana ou avaria mecânica na aeronave. Um ano após o acidente, acontecido em Caratinga, na região do Rio Doce, a polícia mineira e a Força Aérea Brasileira (FAB) ainda trabalham na apuração das causas.
De acordo com o delegado Ivan Lopes, responsável pelas investigações, tanto as testemunhas ouvidas quanto especialistas que colaboraram com a polícia na apuração das causas, relataram que as condições meteorológicas eram favoráveis às operações visuais da aeronave.
O delegado disse que ainda aguarda o resultado de laudos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que também investiga as causas do acidente.
A apuração do Cenipa já concluiu as investigações de campo e se concentram nas condições técnicas e mecânicas do avião. Se os laudos das perícias apontarem que as condições da aeronave eram satisfatórias, restará a hipótese de falha humana, segundo o policial.
A Polícia Civil descartou também eventual erro em orientações emitidas pelo Aeródromo de Ubaporanga, que fica próximo do local do acidente, onde o avião faria um pouso.
A investigação apontou que o avião fez um desvio da rota padrão, quando acabou se chocando com uma linha de transmissão de energia. Essa manobra, segundo o delegado, pode ter contribuído para o acidente. Segundo ele, o laudo do Cenipa deve apontar se o desvio de rota ocorreu por um problema na aeronave ou por erro do piloto.
O acidente com a cantora sertaneja aconteceu no dia 5 de novembro do ano passado, logo depois que o piloto comunicou que pousaria no aeródromo próximo. O avião havia decolado de Goiânia (GO).
Testemunhas disseram que a aeronave voava muito baixo e acabou se chocando com a linha de transmissão. O bimotor caiu em uma área de rochas, ao lado de uma cachoeira. Além de Marília Mendonça, morreram na queda o produtor dela, Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.
A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a investigação está na etapa final, que inclui a emissão de um relatório sobre as condições da aeronave e dos motores.

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