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Internacional

Polícia argentina investiga funcionário de hotel, traficante e empresário em caso Liam Payne

O artista teria usado cocaína antes de cair da sacada do quarto onde estava hospedado, no 3° andar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 12:45

Cantor Liam Payne morreu neste mês, na Argentina
Cantor Liam Payne morreu neste mês, na Argentina Crédito: Reprodução/Instagram
A polícia da Argentina investiga a morte de Liam Payne, na capital do país, em outubro. Nesta semana, autoridades fizeram buscas em casas ligadas a três investigados no caso.
Um empresário argentino amigo do cantor, um funcionário do hotel Palermo onde ele estava hospedado, e que é suspeito de ter fornecido drogas a ele, e um traficante foram alvos das operações, de acordo com o jornal argentino La Nacion.
O artista teria usado cocaína antes de cair da sacada do quarto onde estava hospedado, no 3º andar. Além da droga, bebidas alcoólicas e comprimidos clonazepam (comercializado sob o nome de Rivotril) foram encontrados no local. O corpo do cantor saiu da Argentina na manhã de quarta-feira (6) para ser enterrado na Inglaterra.
A Justiça também incluiu nas buscas o hotel, um campo de golpe e casas ,ocalizadas em bairros e cidades próximas.
O jornal afirma que os endereços estão relacionados com os três mencionados pela polícia, e que se tornaram réus no processo. O empresário também é investigado por abandono porque não teria sido encontrado após a morte de Payne, mesmo que seu telefone estivesse no registro do hotel.
Ainda de acordo com as autoridades, o cantor esteve com duas mulheres antes de morrer, que seriam prostitutas.

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