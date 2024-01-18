Playboy: veja famosas que recusaram propostas milionárias para posar nuas

As atrizes Gabriela Duarte, Helena Ranaldi e Isis Valverde Crédito: Divulgação/AgNews/AFP

Estampar a capa da publicação mais famosa do país era o sonho de muitas mulheres num passado não muito distante, com ensaios em cenários paradisíacos e cachês tentadores. Posar para a Playboy era também uma porta de entrada para participar de talk shows, campanhas de publicidade e eventos, muito antes de a expressão ‘presença VIP’ se popularizar.

Entretanto, a lista de famosas que recusaram a oferta é longa, mesmo diante de propostas milionárias. Nomes como Lavinia Vlasak, Malu Mader, Jackeline Petkovic, Leandra Leal, Camila Pitanga, Gabriela Duarte, Samara Felippo, e muitas outras figuras conhecidas disseram ‘não’ para a revista.

No início dos anos 1980, a atriz Narjara Turetta, 57, recebeu um convite da Playboy antes mesmo de alcançar a maioridade. Ela havia interpretado a filha de Regina Duarte em "Malu Mulher" e se recorda como foi o encontro para discutir a proposta, que não foi levada adiante. "O diretor da Playboy veio ao Rio para conversar com a minha mãe, mas a oferta foi muito aquém do que esperávamos, teria que ser no mínimo um valor para comprar um apê, e ele não ofereceu um cachê bacana".

A atriz Narjara Turetta na praia de Copacabana, no Rio. Crédito: Luiz Bettencourt/Folhapress

A experiente atriz, que na época tinha apenas 15 anos e teria que ser emancipada pela mãe caso aceitasse, considera que foi a melhor decisão. "Não me arrependo, fico feliz em não ter posado", conta. Em 2018, ela fez fotos sensuais em uma praia carioca, arrancando elogios pela excelente forma física aos 51 anos.

Se o cachê para Narjara não foi atrativo, o mesmo não se pode dizer da atriz Leandra Leal. Em 2010, a filha de Angela Leal recebeu uma das maiores propostas da revista, cerca de R$ 2,5 milhões, segundo o portal R7 divulgou na época. Entretanto, não estava nos planos da artista revelar a nudez, e as negociações não evoluíram. Procurada pela reportagem, a atriz não retornou o contato.

Muito além do desapego financeiro, elas mostraram também ausência de vaidade, sem querer ostentar o rótulo de ‘gostosona’. Ademais, havia também o falso estigma que posar nua poderia prejudicar a carreira na televisão, ou mesmo não ser levada a sério como atriz; embora artistas consagradas como Sandra Bréa, Betty Faria, e outras tenham tirado a roupa, sem que isso tenha prejudicado suas trajetórias profissionais.

A atriz Bianca Rinaldi, 49, declinou de três ofertas da publicação, "Não me sentia à vontade e nem preparada mentalmente para ter aquele tipo de exposição, ainda estava começando a carreira de atriz, então não me via naquela posição" declarou.

Questionada se achava que a nudez poderia prejudicar os rumos da profissão, ela esclarece: "Na época esse era o meu medo, ainda estava conquistando o meu espaço e achava que poderia atrapalhar a minha trajetória". Atualmente, ela tem outra opinião. "Se fosse hoje, não teria problema e nem acho que isso seja prejudicial a ninguém que tenha posado, só não estava no meu radar". Ela não lamenta a decisão, "Não me arrependo, embora os cachês de fato fossem inspiradores".

Por convicções pessoais, elas recusaram fortunas

Além das razões apontadas, convicções pessoais e família também podem pesar na decisão. A apresentadora e atriz Jackeline Petkovic, 43, rejeitou todos os convites da Playboy, mesmo com ofertas milionárias, no início dos anos 2000, logo após sair do programa infantil "Bom Dia & Cia." Posar nua nunca esteve em seus planos. "O sucesso é mais do que fama ou dinheiro, ele está ligado aos valores que carrego, como a importância da família e o respeito pelo meu próprio caminho na vida", conta ela.

Jackeline não abriu mão de seus princípios e não cedeu às pressões do escritório da empresária Marlene Mattos, que cuidava de sua carreira na ocasião. "Compartilho o respeito pela liberdade de cada um tomar suas próprias decisões, me mantive firme às minhas convicções, mesmo sabendo que isso poderia ter implicações na minha carreira".

Jackeline Petkovic Crédito: Divulgação/Folhapress

A parceria entre as duas acabou sendo rompida após a recusa ao convite da Playboy. Convicta de suas escolhas, a loira de rosto angelical, atualmente casada com o cantor Bruno Araújo, faz uma reflexão a respeito: "No fim das contas, a verdadeira medida do sucesso está em olhar para trás e saber que você escreveu sua história do jeito que acreditava ser o certo".

Também não estava nos projetos da atriz Helena Ranaldi, 57, posar nua, "meu desinteresse não tem relação com pudor ou vergonha, uma vez que já fiz cenas de nudez na TV, no cinema e no teatro. Em todas as ocasiões, eram personagens e isso sempre fez diferença", explica. Aclamada por diversos trabalhos, ela recusou as duas ofertas sem considerar o valor proposto. "Não era do meu interesse ser fotografada nua e o valor do cachê não mudaria minha decisão; sempre gostei de ter minha privacidade preservada dentro do possível e com o meu corpo não foi diferente", disse.

No auge do sucesso da novela Por Amor (1998), a atriz Gabriela Duarte, 49, uma das protagonistas da trama, recebeu um convite da famosa revista. Na época, ela preferiu recusar a proposta financeira tentadora: "Pensei bastante e decidi não fazer, acho que tinha um certo pudor mesmo, (...) declinei porque fiquei com receio de me expor tanto, isso me assustava naquele momento", contou.

Com o amadurecimento, atualmente, ela avalia o assunto sob outra perspectiva: "Hoje com quase 50 anos olhando pra trás eu falo ‘devia ter feito’, mas claro que não faria agora, não tenho essa vontade, mas hoje a maturidade me diz que sim eu podia ter feito e tudo bem, mas, enfim, passou", reflete.

A atriz observa também uma mudança do ponto de vista da sociedade no passado, "Graças a Deus, a gente se libertou de muitos pudores e tabus, a imagem do corpo feminino mudou muito. Felizmente, a gente se libertou mesmo de padrões que acorrentavam mais na época", conclui Gabriela.

Ex-BBB ‘quase’ se arrependeu

Nos primórdios do Big Brother Brasil, era comum as mais belas sisters posarem para a publicação logo após deixarem o confinamento. Muito além do dinheiro na conta, era uma oportunidade também de prolongar os 15 minutos de fama. Porém, nem todas toparam se desnudar por completo. A vencedora da edição 13, Fernanda Keulla, 37, explicou a razão.

"Não me senti à vontade, principalmente pelo meu pai, talvez se não tivesse ganhado o prêmio, eu iria repensar, mas como consegui ajudar minha família, achei que não valeria". Questionada se havia se arrependido, ela avalia. "Quando pensamos em dinheiro tem um certo pesar, né? Na época a proposta foi muito alta (R$ 800 mil) e hoje poderia ser um apartamento, mas foi uma decisão bem tomada". Entretanto, durante uma entrevista ao podcast do humorista Sergio Malandro em 2021, a ex-BBB relatou que se arrependeu bastante.

Fernanda Keulla Crédito: Greg Salibian/Folhapress

A paranaense Juliana Lourenço, 42, nunca posou para a Playboy, embora tenha atributos físicos se a revista ainda estivesse na ativa. Mas a estilista, natural de Londrina, é uma ávida colecionadora de Playboys antigas. São 45 exemplares estrangeiros, geralmente dos anos 1960 e 1970, que possuem um valor inestimável para ela. "Sempre gostei de coisas vintage, e me apaixonei pela Playboy do passado, elas têm muito glamour", conta ela que possui algumas raridades, como a edição com Nancy Sinatra (filha do cantor Frank Sinatra).

Agora é tarde

A estrela de Hollywood Marilyn Monroe estreou a primeira edição da revista em 1953, e várias outras divas do cinema internacional seguiram seus passos anos mais tarde. No Brasil, não foi diferente, e diversas musas da televisão protagonizaram ensaios que entraram para a história.

A última edição, em dezembro de 2017, já em outra editora (PBB Entertaiment), estampou a nudez das ‘coelhinhas’, com cinco mulheres anônimas, em uma homenagem ao criador da revista, Hugh Hefner, (1926-2017) que havia falecido recentemente. Entre arrependimentos e decisões acertadas, celebridades contemporâneas se recusaram a mostrar seus corpos, seja priorizando a carreira, por convicções pessoais ou mesmo uma proposta nada atrativa.

As motivações são diversas. Com o fim da Playboy, a nudez desejada de algumas beldades da TV se tornou um segredo, e a esperança morreu juntamente com a revista, deixando os admiradores da publicação apenas na curiosidade.