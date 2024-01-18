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Gisele Bündchen expõe rotina antiga como modelo: 'cigarros, pizza e vinho'

Mãe de dois filhos, hoje ela leva vida saudável, pratica ioga e luta jiu-jitsu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 08:22

Em entrevista, Gisele Bündchen fala sobre crises de pânico e divórcio
Em entrevista, Gisele Bündchen expõe nas redes sociais seus hábitos saudáveis  Crédito: Reprodução
Gisele Bündchen expõe nas redes sociais seus hábitos saudáveis: suas práticas de ioga, meditação e jiu-jitsu. Contudo, a modelo nem sempre foi assim. Em entrevista à revista estadunidense Harper´s Bazzar, ela contou como era a sua rotina aos 20 anos, em meio a vários desfiles.
Nos anos 2000, Gisele morava em Nova York e era uma das modelos mais fotografadas do mundo. Ela contou que, para manter-se em pé e animada, vivia de "cigarros, frapuccinos, pizza e vinho".
Gisele disse que começou a ter ataques de pânico em meio à rotina agitada. Um médico osteopata a indicou um tratamento radical: cortar álcool, cafeína, açúcar e glúten.
Desde então, a dieta da modelo e seus hábitos saudáveis evoluíram se se estenderam aos seus filhos, Benjamin, 13, e Vivian, 10, frutos do casamento com o ex-marido, Tom Brady, de quem se separou em 2022.
"Quero viver o máximo que puder, sentindo-me o melhor que puder, mas para conseguir isso, tenho que tomar decisões hoje", diz Gisele. "Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tem saúde, não é possível comprá-la de volta", completa.

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