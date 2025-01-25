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  • Perfil de filha de Renato Aragão, é invadido e espalha notícia falsa de morte do humorista
Notícia falsa

Perfil de filha de Renato Aragão, é invadido e espalha notícia falsa de morte do humorista

O artista logo desmentiu a postagem em seu perfil da plataforma "Mentira. Hackearam minha filha."
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Janeiro de 2025 às 11:13

Renato Aragão sai em defesa da filha Lívian
O perfil de Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, no Instagram foi invadido Crédito: Reprodução/Instagram/@renatoaragao
O perfil de Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, o Didi, no Instagram foi invadido e criminosos compartilharam neste sábado, 25, a falsa morte do pai dela. O artista logo desmentiu a postagem em seu perfil da plataforma "Mentira. Hackearam minha filha".
A postagem dos invasores consistia em uma colagem com imagens de pai e filha, além do logo da TV Globo, emissora da qual Didi fez parte durante boa parte da carreira dele. A legenda diz "nota de esclarecimento nos storys [sic]".
Ao acessá-los, os invasores afirmam se tratar de uma "estratégia de marketing". Nos stories seguintes, eles tentam aplicar golpes com promessas de "renda extra".
A prática se tornou bastante comuns nos últimos meses na plataforma. Outras celebridades passaram pelo mesmo tipo de situação no ano passado, como Monique Alfradique e o ex-BBB Davi Brito.

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