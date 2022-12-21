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Luto

Pedro Paulo Rangel: Amigos e artistas lamentam a morte do ator; veja a repercussão

Pedro Paulo Rangel tinha 74 anos e estava internado no Rio de Janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 13:02

Pedro Paulo Rangel e Suely Franco em cena de 'O Cravo e a Rosa'
Pedro Paulo Rangel e Suely Franco em cena de 'O Cravo e a Rosa' Pedro Paulo Rangel e Suely Franco em cena de 'O Cravo e a Rosa' Crédito: Acervo Grupo GloboAcervo Grupo Globo
O ator Pedro Paulo Rangel, que morreu nesta quarta-feira, 21, aos 74 anos, no Rio de Janeiro, é dono de uma das mais longevas carreiras da televisão brasileira. Com papéis memoráveis também no teatro, ele foi homenageado por seus amigos, colegas de profissão, nas redes sociais.
Walcyr Carrasco, por exemplo, autor de novelas e escritor, postou em seu perfil no Twitter: "cumpriu sua missão aqui na Terra o querido e talentoso ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos Uma grande perda! Sentiremos muitas saudades! Meus sentimentos aos amigos e familiares. Vá em paz, seu Calixto!", escreveu.
Também autora de novelas, Rosana Hermann expressou sua tristeza com a notícia da morte de Pedro Paulo Rangel: "que faça uma linda passagem".
"Mais um artista foi brilhar na eternidade. Pedro Paulo Rangel um ator extremamente sensível que colocou toda a sua delicadeza e seu talento em seus trabalhos no palco e na televisão", escreveu a atriz Beth Goulart.
Para o ator Ivam Cabral, Pedro Paulo Rangel foi uma figura genial, que ajudou a contar um importante capítulo do teatro brasileiro.

LULA

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou no Twitter sobre a morte do ator. "uma triste perda para a dramaturgia brasileira. Pedro Paulo fez história nas novelas, no humor e nos teatros do país com seu talento e dedicação", escreveu.

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