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Herança

Nélida Piñon deixa quatro apartamentos como herança para suas duas cachorrinhas

Escritora que morreu no sábado aos 85 anos incluiu animais como beneficiárias dos imóveis localizados em bairro de luxo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 11:49

Nélida Piñon deixa quatro apartamentos como herança para suas duas cachorrinhas
Nélida Piñon deixa quatro apartamentos como herança para suas duas cachorrinhas Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
A escritora Nélida Piñon, que morreu no sábado aos 85 anos, foi incisiva em sua herança: os direitos autorais de sua obra e a posse de seus apartamentos no Rio de Janeiro passam para suas cachorras, a pinscher Suzy, de 13 anos, e a chihuahua Pilara, de 3. Somente após a morte dos dois animais é que os imóveis (quatro apartamentos em um mesmo prédio, um edifício de luxo à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio) poderão ser vendidos. "É a casa delas", determinou a autora.
Em seguida, na linha de beneficiários, está Karla Vasconcelos, que foi acompanhante e responsável por Nélida nos últimos anos. A escritora, que foi a primeira presidenta da Academia Brasileira de Letras, estava em Lisboa e morreu vítima de complicações de uma cirurgia na vesícula. A ABL negocia, com a embaixada brasileira em Portugal, o traslado do corpo, que deverá ser enterrado no mausoléu da academia, no Rio, onde já está enterrada sua mãe.
Escritora Nélida Piñon morreu aos 85 anos
Escritora Nélida Piñon morreu aos 85 anos Crédito: Folhapress/Folhapress
Era notória a paixão de Nélida pelos animais, cães em particular Um de seus principais bichos foi o pinscher Gravetinho, que morreu de pneumonia em 2017, depois de 11 anos de convivência. "Ele é muito astuto, sempre me surpreende quando volto de viagem e vou encontrá-lo", comentou a autora ao Estadão em 2012. "Animais são muito astutos, mais até que o Ulisses de Homero."
Suzy e Pilara (homenagem à bisavó da escritora), que levam o sobrenome Piñon, estiveram com Nélida na manhã de sábado, no hospital em Lisboa. Foi uma despedida: horas depois, ela morreu. A escritora era filha única e não deixou filhos ou parentes próximos.

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