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Sucesso

Pedro Raúl: jogador do Vasco arranca suspiros na web e é seguido por Anitta

Novo contratado pelo Vasco da Gama já é um verdadeiro sucesso fora dos gramados; conheça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 10:46

O atacante Pedro Raúl está chamando atenção por causa de sua beleza
O atacante Pedro Raúl está chamando atenção por causa de sua beleza Crédito: Reprodução/Daniel Ramalho/Vasco/Instagram/@pedroraulgaray
Se por um lado muita gente presta atenção nas habilidades dos jogadores de futebol, também tem quem olhe para os atributos físicos deles. Durante a Copa do Mundo do Catar, por exemplo, HZ listou 15 atletas que chamaram atenção fora dos gramados por conta da beleza
O fato é que o bonitão da vez não estava presente na Copa, mas chamou atenção dos torcedores brasileiros e até de famosos. O atacante Pedro Raúl, novo contratado do clube Vasco da Gama, já é um verdadeiro sucesso fora dos gramados. Inclusive, um jornalista fez uma pergunta bem peculiar para o atleta durante uma coletiva de imprensa.
"Como faz pra conciliar essa vida de artilheiro e galã?", indagou o jornalista do jornal O Lance. Tímido, Pedro respondeu com um riso bobo que seu foco é fazer gols. “Esse outro lado aí (fazendo menção à sua beleza) é um agradecimento aos meus pais, mas eu procuro me ater aos gols”, disse o atacante na sala de imprensa do Cruz-Maltino Carioca.
Não foi só do jornalista que Pedro chamou atenção por conta do seu físico. O jogador também parece ter conquistado os olhares de várias famosas, como Anitta, Thais Braz e Teresa Cristina. Com mais 300 mil seguidores no Instagram, incluindo as famosas mencionadas, o centroavante de ofício parece ter conquistado a fama de galã. Com 1,93 m de altura, Raúl já ganhou uma curtida da Poderosa na época que jogou no Botafogo.
Pedro Raúl tem 26 anos e nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O atleta já passou por diversos clubes brasileiros, entre eles Atlético Goianiense, Botafogo e Goiás, último time que jogou antes de ser transferido para o Vasco. Além disso, o novo reforço do clube carioca para a próxima temporada foi um dos artilheiros do Brasileirão de 2022.
Nas redes sociais, vários internautas também comentaram sobre a beleza do jogador. “Descobriram a beleza do Pedro Raul, tô com ciúmes?”, postou outra fã. Confira outras reações abaixo.

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