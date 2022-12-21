Pedro Raúl: jogador do Vasco arranca suspiros na web e é seguido por Anitta

O atacante Pedro Raúl está chamando atenção por causa de sua beleza Crédito: Reprodução/Daniel Ramalho/Vasco/Instagram/@pedroraulgaray

O fato é que o bonitão da vez não estava presente na Copa, mas chamou atenção dos torcedores brasileiros e até de famosos. O atacante Pedro Raúl, novo contratado do clube Vasco da Gama, já é um verdadeiro sucesso fora dos gramados. Inclusive, um jornalista fez uma pergunta bem peculiar para o atleta durante uma coletiva de imprensa.

"Como faz pra conciliar essa vida de artilheiro e galã?", indagou o jornalista do jornal O Lance. Tímido, Pedro respondeu com um riso bobo que seu foco é fazer gols. “Esse outro lado aí (fazendo menção à sua beleza) é um agradecimento aos meus pais, mas eu procuro me ater aos gols”, disse o atacante na sala de imprensa do Cruz-Maltino Carioca.

A pergunta que o cara fez pro Pedro Raul ??? pic.twitter.com/XzpfGuVNVt — Bacalhau da Zoeira ❼ (@bacalhaudazoeir) December 19, 2022

Não foi só do jornalista que Pedro chamou atenção por conta do seu físico. O jogador também parece ter conquistado os olhares de várias famosas, como Anitta, Thais Braz e Teresa Cristina. Com mais 300 mil seguidores no Instagram, incluindo as famosas mencionadas, o centroavante de ofício parece ter conquistado a fama de galã. Com 1,93 m de altura, Raúl já ganhou uma curtida da Poderosa na época que jogou no Botafogo.

Pedro Raúl tem 26 anos e nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O atleta já passou por diversos clubes brasileiros, entre eles Atlético Goianiense, Botafogo e Goiás, último time que jogou antes de ser transferido para o Vasco. Além disso, o novo reforço do clube carioca para a próxima temporada foi um dos artilheiros do Brasileirão de 2022.

Nas redes sociais, vários internautas também comentaram sobre a beleza do jogador. “Descobriram a beleza do Pedro Raul, tô com ciúmes?”, postou outra fã. Confira outras reações abaixo.

⚠️❌ EXCLUSIVA: Os exames médicos do atleta Pedro Raul detectaram um excesso de beleza na região da face. ⚠️❌ pic.twitter.com/J6MSKxuk8T — Alexsander Silva (@Alexsandercrvg) December 15, 2022

? FUTEBOL: Novo contratado do Vasco, Pedro Raul, chama atenção por sua beleza — ogarotorafael (@acervonewsbr) December 20, 2022

Descobriram a beleza do Pedro Raul, tô com ciúmes??? KKKKKKKKK — Roberta (@Robertai_) December 20, 2022

Seja bem vindo, a casa é sua e o coração também — Ray (@almeidacrvg_) December 20, 2022