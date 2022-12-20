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Casimiro se casa em cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro; veja vídeos

Enlace com Anna Beatriz Lima aconteceu nesta segunda (19), em cerimônia na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Festa teve show de Péricles e Sorriso Maroto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 15:41

Casimiro Miguel e Anna Beatriz Lima se casaram em cerimônia no Rio de Janeiro
Casimiro Miguel e Anna Beatriz Lima se casaram em cerimônia no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Twitter
Fenômeno na internet, o influenciador digital Casimiro Miguel se casou com Anna Beatriz Lima nesta segunda (19), em cerimônia luxuosa na Igreja Nossa Senhora do Carmo, antiga Sé, no Rio de Janeiro. Os pombinhos estão juntos há quase 10 anos, mas só agora oficializaram a união.
Conforme o colunista Léo Dias, o casamento era para ter acontecido em novembro, mas foi adiado após o streamer testar positivo para a Covid-19.
A cerimônia causou o maior rebuliço na internet, como era de se esperar. Caze chegou a postar no Twitter um singelo "eu casei". O post recebeu mais de 337 mil curtidas e 4,3 mil comentários, tornando um dos assuntos mais comentados da rede.
Uma hora depois, o influencer postou uma foto do pós-cerimônia, que contou com mais de 417 mil curtidas.
Um detalhe chamou a atenção dos fãs do influencer. Seu anel de casamento trazia uma Cruz de Malta, símbolo do Vasco da Gama, seu clube do coração. Curiosamente, Caze e Anna começaram a namorar por conta do amor pelo time carioca.
"Muito louco pensar que a história do Caze e da Anna Beatriz começou com a paixão pelo Vasco, e hoje tá eternizada na aliança dos dois", escreveu um internauta. "O Casimiro é sensacional. Ele tá usando um anel com a Cruz de Malta, mané. Ele meteu essa!", tuitou outro.
Ainda de acordo com Dias, entre os convidados do casório estavam o diretor do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Diego Sangermano, apresentadores e jornalistas do "SBT Sports Rio", além de todos os que trabalharam com ele em sua trajetória.
Após a cerimônia, os recém-casados e convidados foram para uma festa de comemoração. Com decoração requintada, flores brancas e rosas, drinks sofisticados, pista de dança e show ao vivo de Péricles e Sorriso Maroto.
Para a ocasião, o streamer escolheu um clássico terno preto com uma camisa branca. Já a noiva optou por um vestido rendado confeccionado pela estilista Carol Hungria. Veja detalhes do casório postado por internautas.

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