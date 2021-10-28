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Paula Fernandes já cobra menos da metade do cachê que recebia no auge

A sertaneja já chegou a cobrar R$270 mil por apresentação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 20:50

A cantora Paula Fernandes está cobrando menos por seus shows
A cantora Paula Fernandes está cobrando menos por seus shows Crédito: Reprodução/Instagram
O mundo do sertanejo feminino varia bastante quando o assunto é cachê. Nomes como Marília Mendonça e Maiara e Maraísa não custam menos do que R$300 mil, o que confirma a potencia das mulheres nesse gênero musical. Porém quem não anda tão em alta assim é a cantora Paula Fernandes, que veio sumindo no clube do 'Feminejo'.
Segundo o jornal Extra, a cantora já cobrou R$ 270 mil por cada apresentação, mas foi caindo nos últimos anos. De acordo com a publicação, a sertaneja estaria cobrando menos da metade do valor que recebia no auge. Mas a grana ainda é boa: cerca R$ 120 mil. "Mas se chegar com R$ 80 mil, fecha", teria dito um empresário da área de entretenimento ao jornal
Ainda de acordo com o empresário, Paula provocou o próprio declínio, e cita desafetos por parte da artista. Nas redes sociais, a sertaneja postou um vídeo relatando a saudade de subir nos palcos. "Eu quero tanto encontrar meus amores assim de pertinho de novo. E aí, universo? Ajuda a gente a realizar logo essa vontade louca de se encontrar!", postou Fernandes.

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