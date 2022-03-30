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Para comemorar aniversário, Anitta faz viagem e decide destino na sorte

"Eu decidi passar meu aniversário no lugar que a sorte me mandasse igual fazem nos filmes", escreveu a cantora nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Março de 2022 às 15:18

Anitta
Anitta Crédito: Reprodução @Anitta
Anitta completou 29 anos nesta terça-feira, 30. Para comemorar a data, a cantora decidiu fazer uma viagem de última hora com o destino sendo escolhido na sorte.
"Eu decidi passar meu aniversário no lugar que a sorte me mandasse igual fazem nos filmes. Cheguei no aeroporto e vim parar do outro lado do mundo", escreveu em seu Twitter.
Junto com um amigo, ela foi parar em Krabi, província que fica localizada na costa oeste do sul da Tailândia. Segundo ela, foram quase 24 horas de viagem para passar apenas um dia e ir embora.
Por conta do fuso horário, Anitta se antecipou na comemoração. "E por isso aqui já é meu aniversário (30 de março), porque eu estou do outro lado do mundo e são 5 da manhã. E amanhã eu já vou embora porque tenho trabalho."
No Instagram, ela compartilhou registros da viagem e disse que vai fazer uma festa no próximo final de semana nos Estados Unidos.

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