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Britney Spears compartilha vídeo com ovo de Páscoa feito em Rondônia

Os donos da confeitaria Flakes, que fica em Porto Velho, capital de Rondônia, tiveram uma grata surpresa na noite desta terça-feira (29)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Março de 2022 às 15:11

Britney Spears compartilha vídeo com ovo de Páscoa feito em Rondônia
Britney Spears compartilha vídeo com ovo de Páscoa feito em Rondônia Crédito: Reprodução/Instagram/@flakesbrazil/@Reuters/Folhapress
Os donos da confeitaria Flakes, que fica em Porto Velho, capital de Rondônia, tiveram uma grata surpresa na noite desta terça-feira, 29: Britney Spears compartilhou um vídeo com um de seus ovos artesanais de Páscoa.
"Eu realmente gosto de chocolate", escreveu a cantora na publicação feita para os seus mais de 40 milhões de seguidores no Instagram. Além disso, ela também marcou o perfil da loja.
"Quase tivemos um enfarte aqui na @flakesbrazil. Socorro, vencemos na vida sim ou claro?", brincaram os responsáveis e funcionários do estabelecimento em reação à postagem da artista
O vídeo publicado pela cantora foi feito pela confeitaria e havia sido postado há cinco dias em suas próprias redes sociais. O ovo - recheado com brigadeiro e coberto com confetes coloridos - se chamava "Croc do Dragê" e agora foi rebatizado de "Ovo Britney".

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