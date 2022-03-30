Britney Spears compartilha vídeo com ovo de Páscoa feito em Rondônia Crédito: Reprodução/Instagram/@flakesbrazil/@Reuters/Folhapress

Os donos da confeitaria Flakes, que fica em Porto Velho, capital de Rondônia, tiveram uma grata surpresa na noite desta terça-feira, 29: Britney Spears compartilhou um vídeo com um de seus ovos artesanais de Páscoa.

"Eu realmente gosto de chocolate", escreveu a cantora na publicação feita para os seus mais de 40 milhões de seguidores no Instagram. Além disso, ela também marcou o perfil da loja.

"Quase tivemos um enfarte aqui na @flakesbrazil. Socorro, vencemos na vida sim ou claro?", brincaram os responsáveis e funcionários do estabelecimento em reação à postagem da artista