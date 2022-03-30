Bárbara Coelho desabafa sobre assédio sofrido no Equador: 'Como se fosse normal'

A jornalista capixaba Bárbara Coelho fez um desabafo sobre assédio no Equador Crédito: Reprodução/Instagram/@barbarapcoelho

A jornalista Bárbara Coelho usou as redes sociais, na última segunda-feira (28), para fazer um desabafo. De férias no Equador, a apresentadora do Esporte Espetacular disse que sofreu assédio sexual ao ir em uma farmácia por conta de seu short jeans.

“Saí de short jeans pra ir numa farmácia no Equador. Resultado: motorista, pedestre, segurança de prédio mexendo comigo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Subi e coloquei uma calça jeans num calor de 30 graus. Essa é a nossa derrota dia sim dia também”, contou.

Sai de short jeans pra ir numa farmácia no Equador. Resultado: motorista, pedestre, segurança de prédio mexendo comigo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Subi e coloquei uma calça jeans num calor de 30 graus. Essa é a nossa derrota dia sim dia tbm. — Bárbara Coelho (@barbaracoelho) March 28, 2022

A capixaba foi para o Equador assistir ao jogo da seleção equatoriana contra a seleção argentina, que aconteceu nesta terça-feira (29), e terminou empatado em 1 a 1. Nas redes sociais, Bárbara disse que foi muito emocionante ver a torcida do Equador vibrar pelo seu futebol após um longo período fora da Copa do Mundo.

“Lindo ver a torcida do Equador comemorando o retorno da Seleção à Copa do Mundo após 8 anos - ficou fora de 2018. O estádio Monumental, que tem capacidade para 60 mil pessoas, estava completamente lotado. Muita gente com ingresso na mão ficou de fora. Por pouco não fiquei também”, escreveu.