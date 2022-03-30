Tom Parker, do The Wanted, morre aos 33 anos vítima de câncer no cérebro

Tom Parker, do The Wanted, morre aos 33 anos Crédito: Reprodução/Instagram/@being_kelsey

Tom Parker, membro da banda The Wanted, morreu nesta quarta-feira (30) aos 33 anos. A informação foi divulgada pela esposa do cantor, Kelsey. Em postagem no Instagram, ela revelou detalhes sobre a luta que o marido enfrentava contra um câncer inoperável no cérebro.

“É com o coração mais pesado que confirmamos que Tom faleceu pacificamente hoje cedo com toda a sua família ao seu lado. Nossos corações estão partidos, Tom era o centro do nosso mundo e não podemos imaginar a vida sem seu sorriso contagiante e presença energética”, começou Kelsey.

Kelsey ainda agradeceu a todos que mandaram mensagens de carinho e força para o cantor. Tom deixa a esposa e dois filhos. “Estamos realmente agradecidos pelo derramamento de amor e apoio. Pedimos a união de todos para garantir que a luz de Tom continue brilhando para seus lindos filhos. Obrigado a todos que o apoiaram em seus cuidados durante todo o tempo, ele lutou até o fim. Estou sempre orgulhoso de você”, completou.

A morte de Tom também foi noticiada no perfil oficial da banda. "Max, Jay, Siva, Nathan e toda a família The Wanted está devastada pela trágica e prematura perda do nosso colega de banda Tom Parker, que faleceu pacificamente no horário do almoço de hoje cercado pela família e colegas de banda. Tom era um maravilhoso marido para Kelsey e pai para Aurelia e Bodhi. Ele era nosso irmão, palavras não conseguem expressar tamanha perda e tristeza que estamos sentindo", diz o texto.

Nas redes sociais, muitos fãs lamentaram o ocorrido. "Que tristeza. Lembro que a banda voltou só pra fazer shows e pagar o tratamento dele, que agora descanse em paz", disse um internauta. "Estou devastada, tinha tanta esperança de que ele ia sair dessa", escreveu outro usuário.

que tristeza lembro que a banda voltou so pra fazer shows e pagar o tratamento dele, que agr descanse em paz ? — le ? (@leticeu) March 30, 2022