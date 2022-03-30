Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Na web

Ludmilla surge em fotos com Lula: 'Neutro é shampoo'

Cantora diz que se sentiu acolhida ao encontrar 'ex-futuro presidente' em evento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Março de 2022 às 13:33

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla falou sobre sua posição política via Twitter  Crédito: Instagram/@ludmilla
Ludmilla, 26, falou sobre sua posição política via Twitter nesta quarta-feira (30) ao comentar seu encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um evento.
"O meu 'Fora Bolsonaro' no Lollapalooza não foi só modinha. Faz tempo que venho observando e entendendo o que está rolando na política e o que tem que ser mudado. Diante de tudo o que está acontecendo, não dá pra ignorar", escreveu Ludmilla.
"Vocês entendem que eu fui convidada a encontrar o ex-futuro presidente com a minha esposa e fomos super acolhidas, como se deve ser? Tanto por ele quanto pela futura primeira dama. É isso o que quero para mim e para os meus. E pra finalizar: neutro é shampoo, beijos!"
A cantora já afirmou ser contra o presidente Jair Bolsonaro em outras ocasiões, através de falas e atitudes. Em 2018, por exemplo, seu stylist, Rodrigo Polack, encerrou a parceria com a grife Victor Vicenzza Calçados devido ao apoio público que o dono da marca declarou a Bolsonaro -na época, candidato.

Veja Também

'Eu senti o golpe', diz Lucas sobre votos dos homens do 'BBB 22'

Rainha da Andaraí terá fantasia com ouro avaliada em mais de R$ 200 mil

Elliot Page revela transição de gênero da personagem em 'Umbrella Academy'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Ludmilla Luiz Inácio Lula da Silva Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cão farejador encontrou armas e drogas escondidas em tonel enterrado em Cachoeiro
Armas de guerra e drogas são encontrados enterrados em Cachoeiro
Imagem de destaque
STF forma maioria para derrubar lei antigênero em escolas do ES
Imagem de destaque
Entenda por que nem todo câncer pode ser operado com robô

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados