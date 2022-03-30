Ludmilla surge em fotos com Lula: 'Neutro é shampoo'

Ludmilla, 26, falou sobre sua posição política via Twitter nesta quarta-feira (30) ao comentar seu encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um evento.
"O meu 'Fora Bolsonaro' no Lollapalooza não foi só modinha. Faz tempo que venho observando e entendendo o que está rolando na política e o que tem que ser mudado. Diante de tudo o que está acontecendo, não dá pra ignorar", escreveu Ludmilla.
"Vocês entendem que eu fui convidada a encontrar o ex-futuro presidente com a minha esposa e fomos super acolhidas, como se deve ser? Tanto por ele quanto pela futura primeira dama. É isso o que quero para mim e para os meus. E pra finalizar: neutro é shampoo, beijos!"
A cantora já afirmou ser contra o presidente Jair Bolsonaro em outras ocasiões, através de falas e atitudes. Em 2018, por exemplo, seu stylist, Rodrigo Polack, encerrou a parceria com a grife Victor Vicenzza Calçados devido ao apoio público que o dono da marca declarou a Bolsonaro -na época, candidato.