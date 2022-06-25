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Pai de Anitta recebe alta hospitalar e desabafa: "Dessa vez não foi fácil"

Mauro Machado havia testado positivo para Covid-19 e precisou ficar internado para acompanhamento médico
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 10:19

Mauro Machado, pai de Anitta, recebeu alta nesta sexta (24), após ficar internado por contrair Covid-19.
Mauro Machado, pai de Anitta, recebeu alta nesta sexta (24), após ficar internado por contrair Covid-19. Crédito: Marco Ovando e Instagram/@painitto
Nesta sexta-feira (24), Mauro Machado, pai de Anitta, apresentou melhora em seu estado de saúde. O 'Painitto', como é conhecido nas redes sociais, foi internado na última quarta-feira (22), em São Paulo, por contrair Covid-19. Nos Stories publicado em seu perfil, ele informou que terá alta hospitalar.
"Sextou! Minhas sextas agora são em São Paulo na UTI. É brincadeira, né? Mas hoje eu tô de alta, galera! Testei negativo! Dessa vez não foi fácil. Sete dias isolado num quarto sem ver ninguém, trancado", desabafou.
Mauro Machado aproveitou a sequência de stories para elogiar a namorada, Geórgia Ayres, que o acompanhou durante todo o processo da doença: "Tem uma pessoa que é forte, hein? Aquela ali... Que vacina boa que essa garota tomou, esses dias todos ela não pegou nada, sempre negativo".

INTERNAÇÃO

O pai de Anitta precisou ser internado porque recentemente fez uma cirurgia de retirada de câncer de pulmão, além de ter sofrido um AVC. Nesses últimos dias, ele seguia em observação e isso ajudou que os médicos detectassem possíveis complicações na recuperação por conta da Covid-19.
"De volta ao hospital. Depois de estar 80% bem recuperado, a covid resolveu me visitar. Não sei mais quantos dias internado. Isolado. Para quem operou o pulmão, esse vírus é um perigo", disse nos Stories na última quarta (22).

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