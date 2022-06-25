Pai de Anitta recebe alta hospitalar e desabafa: "Dessa vez não foi fácil"

Mauro Machado, pai de Anitta, recebeu alta nesta sexta (24), após ficar internado por contrair Covid-19. Crédito: Marco Ovando e Instagram/@painitto

Nesta sexta-feira (24), Mauro Machado, pai de Anitta, apresentou melhora em seu estado de saúde. O 'Painitto', como é conhecido nas redes sociais, foi internado na última quarta-feira (22), em São Paulo, por contrair Covid-19. Nos Stories publicado em seu perfil, ele informou que terá alta hospitalar.

"Sextou! Minhas sextas agora são em São Paulo na UTI. É brincadeira, né? Mas hoje eu tô de alta, galera! Testei negativo! Dessa vez não foi fácil. Sete dias isolado num quarto sem ver ninguém, trancado", desabafou.

Mauro Machado aproveitou a sequência de stories para elogiar a namorada, Geórgia Ayres, que o acompanhou durante todo o processo da doença: "Tem uma pessoa que é forte, hein? Aquela ali... Que vacina boa que essa garota tomou, esses dias todos ela não pegou nada, sempre negativo".

INTERNAÇÃO

O pai de Anitta precisou ser internado porque recentemente fez uma cirurgia de retirada de câncer de pulmão, além de ter sofrido um AVC. Nesses últimos dias, ele seguia em observação e isso ajudou que os médicos detectassem possíveis complicações na recuperação por conta da Covid-19.