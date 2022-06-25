Jade Picon em "Travessia" é uma aposta de Ricardo Waddington

Sem registro profissional para exercer o trabalho de atriz, a influenciadora Jade Picon precisou recorrer a uma autorização especial do Sated-RJ (Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro) para atuar na novela "Travessia", de Gloria Perez. A reportagem apurou que Jade é uma aposta do diretor de entretenimento da Globo, Ricardo Waddington, e foi ele quem solicitou o documento.

Waddington acredita no talento e no carisma da influenciadora e quer vê-la num papel de destaque, assim como fez com Fernanda Lima, lançada por ele como protagonista na novela "Bang Bang" (2006), e com Vanessa Giácomo, escolhida para viver a mocinha Zuca, no remake "Cabocla" (2004).

Jade Picon foi autorizada pelo Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro para atuar em novela da Rede Globo Crédito: João Cotta/Globo

Ao sindicato, Waddington alegou que a Globo estaria dentro da legalidade ao contratá-la para uma determinada produção. Presidente do Sated-RJ, Hugo Gross confirma que qualquer empresa de teatro, de cinema, teledramaturgia ou shows tem direito a um número específico de autorizações especiais para não-profissionais da área.

"A emissora quis valer esse direito e nós tivemos que dar a autorização. O Ricardo Waddington é um diretor que defende a classe e que sabe tudo de teledramaturgia", contou Hugo à reportagem na última segunda-feira, dia em que a influenciadora foi confirmada em "Travessia".