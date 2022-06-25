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Sem registro de atriz

Jade Picon em "Travessia" é uma aposta de Ricardo Waddington

Executivo da Rede Globo pediu autorização especial para ex-"BBB" participar da nova trama de Glória Perez
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 10:06

Sem registro profissional para exercer o trabalho de atriz, a influenciadora Jade Picon precisou recorrer a uma autorização especial do Sated-RJ (Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro) para atuar na novela "Travessia", de Gloria Perez. A reportagem apurou que Jade é uma aposta do diretor de entretenimento da Globo, Ricardo Waddington, e foi ele quem solicitou o documento.
Waddington acredita no talento e no carisma da influenciadora e quer vê-la num papel de destaque, assim como fez com Fernanda Lima, lançada por ele como protagonista na novela "Bang Bang" (2006), e com Vanessa Giácomo, escolhida para viver a mocinha Zuca, no remake "Cabocla" (2004).
Jade Picon quer fazer curso de atuação ou apresentar algum programa
Jade Picon foi autorizada pelo Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro para atuar em novela da Rede Globo Crédito: João Cotta/Globo
Ao sindicato, Waddington alegou que a Globo estaria dentro da legalidade ao contratá-la para uma determinada produção. Presidente do Sated-RJ, Hugo Gross confirma que qualquer empresa de teatro, de cinema, teledramaturgia ou shows tem direito a um número específico de autorizações especiais para não-profissionais da área.
"A emissora quis valer esse direito e nós tivemos que dar a autorização. O Ricardo Waddington é um diretor que defende a classe e que sabe tudo de teledramaturgia", contou Hugo à reportagem na última segunda-feira, dia em que a influenciadora foi confirmada em "Travessia".
Para obter o documento que autoriza Jade a atuar na próxima novela das 21h, a Globo concordou em pagar um valor mensal ao sindicato, calculado sobre o salário que a ex-"BBB" receberá até o fim do contrato. 

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