'BBB 22': 7 delineadores para fazer as maquiagens de Jade Picon

Jade Picon é a responsável por fazer o delineado virar hit novamente fora do programa Crédito: Reprodução @Jadepicon

O delineado é um clássico da maquiagem e voltou a ser hit desde a participação de Juliette Freire no 'BBB21'. Na edição desse ano, não é diferente. Desta vez, é a influenciadora Jade Picon a responsável por fazer o delineado virar hit novamente fora do programa. Gatinho, geométrico, tradicional e colorido. As cores também ganharam destaque nessa temporada.

Como marca registrada, a sister adicionou um coração nas pálpebras. O estilo gatinho com traço no canto interno também é preferência da influenciadora. Apostando no rosa, branco, preto e vermelho, a make virou sensação. A dica para quem quer imitar a emparedada da semana é usar um pincel de precisão bem fino para delinear e desenhar o coração com cuidado. "Sugiro que faça marcações com um lápis branco. Se errar, será muito mais fácil tirar do que o delineado colorido", diz a maquiadora Daniele Franklin, do salão Aline Bianca.

Para que a make dure por mais tempo e os corações não se desfaçam com algumas piscadas, o ideal é usar um primer para olhos e escolher um delineador a prova d’água.

Para fazer o delineado, o ideal é usar o pincel adequado no formato do olho para não deixar o olhar caído. "Existem várias formas de fazer delineado, tem caneta carimbo e outros tipos de delineadores (em líquido, em gel ou caneta) mas todos requerem o conhecimento da pálpebra para que o delineado apareça e tenha uma ponta bem delimitada. É preciso prática", diz Caic Goulart, do Camarim Tex.

O traço não tem que ser preciso na make dos olhos. Vale brincar e abusar da criatividade. Para quem não é tão ousada, pode começar a aderir à tendência com cores mais discretas como o marrom, o roxo, o azul ou o verde-escuro. A dica principal dos maquiadores é praticar bastante.

Comece fazendo um traço fino rente aos cílios superiores ou inferiores e puxe em direção ao final das sobrancelhas. Com a prática, se divirta com os desenhos, as cores e abuse da criatividade.

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Canetas para fazer o delineado perfeito Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva