'BBB 22': 7 delineadores para fazer as maquiagens de Jade Picon

O delineado é um clássico da maquiagem e voltou a ser hit desde a participação de Juliette Freire no 'BBB21'. Na edição desse ano, não é diferente. Desta vez, é a influenciadora Jade Picon a responsável por fazer o delineado virar hit novamente fora do programa. Gatinho, geométrico, tradicional e colorido. As cores também ganharam destaque nessa temporada.
Como marca registrada, a sister adicionou um coração nas pálpebras. O estilo gatinho com traço no canto interno também é preferência da influenciadora. Apostando no rosa, branco, preto e vermelho, a make virou sensação. A dica para quem quer imitar a emparedada da semana é usar um pincel de precisão bem fino para delinear e desenhar o coração com cuidado. "Sugiro que faça marcações com um lápis branco. Se errar, será muito mais fácil tirar do que o delineado colorido", diz a maquiadora Daniele Franklin, do salão Aline Bianca.
Para que a make dure por mais tempo e os corações não se desfaçam com algumas piscadas, o ideal é usar um primer para olhos e escolher um delineador a prova d’água.
Para fazer o delineado, o ideal é usar o pincel adequado no formato do olho para não deixar o olhar caído. "Existem várias formas de fazer delineado, tem caneta carimbo e outros tipos de delineadores (em líquido, em gel ou caneta) mas todos requerem o conhecimento da pálpebra para que o delineado apareça e tenha uma ponta bem delimitada. É preciso prática", diz Caic Goulart, do Camarim Tex.
O traço não tem que ser preciso na make dos olhos. Vale brincar e abusar da criatividade. Para quem não é tão ousada, pode começar a aderir à tendência com cores mais discretas como o marrom, o roxo, o azul ou o verde-escuro. A dica principal dos maquiadores é praticar bastante.
Comece fazendo um traço fino rente aos cílios superiores ou inferiores e puxe em direção ao final das sobrancelhas. Com a prática, se divirta com os desenhos, as cores e abuse da criatividade.
VEJA 7 PRODUTOS PARA FAZER O DELINEADO COLORIDO
- Caneta Delineadora para Olhos Avon Power Stay, da Avon. Possui acabamento ultra matte e aplicador de ponta precisa. É resistente à água e garante um delineado com 24 horas de duração. Preço: R$ 49,99
- Lápis Le Stylo Waterproof, da Lancôme. Tem design de ponta dupla: de um lado, a ponta retrátil e ultrafina para um delineado perfeito; do outro, uma esponja aplicadora para esfumar e criar um acabamento mais suave. Tem textura cremosa, fórmula altamente pigmentada e permanece à prova d'água por 24 horas. Preço: R$ 219,00
- Delineador colorido Game On, da Ruby Rose. O pincel possui uma ponta superfina, possibilitando criar traços gráficos e precisos, com alta pigmentação e longa duração. São seis opções de cores vibrantes e coloridas. Preço: R$ 15,80
- Caneta Delineadora Cat, da Dailus. Tem pigmentação poderosa para fazer um delineado gatinho. Sua ponta maleável desliza com facilidade e permite que você crie traços precisos na espessura que desejar. É resistente à água. Preço: R$ 34,90
- Caneta 4 Colors Intense by Manu Gavassi, de O Boticário. Possui quatro cores pigmentadas: laranja, rosa, azul e amarelo, e pontas retráteis que dispensam o uso de apontador. Sua fórmula é à prova d’água. Preço: R$ 52,90
- Delineador Líquido Peel Off, de Quem Disse, Berenice? + Beats. Tem efeito holográfico metálico, muda de cor de acordo com a iluminação e, apesar da longa duração, possui uma tecnologia que forma um filme plástico permitindo que ele possa ser facilmente removido como um adesivo. Disponível em três cores - azul, rosa e roxo -, eles são ultra pigmentados, com secagem rápida e duração de até 8 horas. Preço: R$ 39,90
- Caneta Delineadora para Olhos Una, da Natura. Seu formato de caneta facilita a aplicação e garante um traço fino. Tem secagem rápida, alta fixação, além de ser ultrapigmentado e durar por 24 horas. Preço: R$ 59,90