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Padre Júlio Lancellotti é alvo de ataque homofóbico de Danilo Gentili

Sacerdote havia criticado jogadores da seleção por ostentarem carne avaliada em R$ 9 mil e apresentador zombou: ‘Prefere linguiça’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 08:01

Padre Júlio Lancellotti é alvo de ataque homofóbico de Danilo Gentili
Padre Júlio Lancellotti é alvo de ataque homofóbico de Danilo Gentili Crédito: Zanone Fraissat/Jardiel Carvalho (F)/Folhapress
Neste fim de semana, o Padre Júlio Lancellotti se indignou com a seleção brasileira e o ex-jogador de futebol, Ronaldo, que ostentaram nas redes sociais uma carne banhada a ouro 24 quilates, avaliada em R$ 9 mil, em um restaurante do Catar. A crítica do sacerdote, no entanto, foi alvo de um comentário homofóbico de Danilo Gentili.
O Padre, conhecido por seu trabalho na Pastoral do Povo de Rua, repostou um vídeo do jantar luxuoso dos atletas e comentou "vergonha". Gentili respondeu o post com o tuíte: "Nós dois lamentamos vendo esse vídeo, amado padre. Eu lamento porque não estou lá com eles comendo essa carne e você lamenta porque prefere linguiça".
O comentário foi alvo de muitas críticas nas redes sociais por internautas que alegaram homofobia na publicação.
"Cara, cada um come o que quer e o que pode. Mas é extremamente aceitável um padre achar vergonhoso alguns poucos ter condições de comer carne banhada a ouro enquanto milhões passam fome! Isso não quer dizer que eles não podem comer. É apenas a empatia de um padre", escreveu um internauta
"Querer arrumar briga com um padre que dedica sua vida a trabalhos sociais é o ponto mais alto da canalhice que um ser humano pode atingir", apontou outro usuário.
Nesta segunda-feira, 5, Júlio se pronunciou: "Meu comentário não é ataque a ninguém mas defesa dos privados de alimentação . Não respondo ataques com ataques. Sinto muito".
Já Danilo, posteriormente, apenas ironizou: "Amado Padre, me paga uma Land Rover aí que eu paro de zuar. Prometo".

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