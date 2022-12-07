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Kanye West e brasileira Juliana Nalú terminam o namoro

Modelo declarou que ela e o rapper não estão mais juntos; relacionamento havia sido confirmada pela assessoria dela em outubro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 07:49

O rapper Kanye West a modelo brasileira Juliana Nalú estão namorando
O rapper Kanye West a modelo brasileira Juliana Nalú estavam namorando Crédito: Reprodução/Folhapress/@juliananalu
O rapper Kanye West e a modelo brasileira Juliana Nalú não estão mais namorando. A informação foi confirmada por ela ao responder o comentário de uma seguidora na segunda, 5.
A revelação de que os dois não estão mais juntos foi feita por ela depois de ser questionada sobre as atitudes controversas do rapper nos últimos meses, incluindo falas antissemitas e afirmar que Hitler fez "coisas boas também".
"Como consegue estar do lado de um cara que tem afeição ao nazismo? Tu é tão linda e parece ser tão gente boa", questionou uma usuária.
Com isso, a modelo respondeu: "Estou solteira. Obrigada pelo carinho."
Resposta de Juliana Nalu no Instagram para uma internauta
Resposta de Juliana Nalu no Instagram para uma internauta Crédito: Reprodução/Instagram
Juliana e Kanye foram vistos juntos pela primeira vez em 9 de outubro, mas se conheceram em fevereiro em uma festa na casa de Kendall Jenner.
Ela chegou a estrelar uma campanha da marca SKIMS, de Kim Kardashian, a ex-mulher de West, quando o casal ainda estava junto.
Em outubro, a assessoria da modelo confirmou o relacionamento ao jornal O Estado de S. Paulo e, dias depois, ela chegou a dizer que estava apaixonada durante uma entrevista para o Domingo Espetacular, da Record TV.

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