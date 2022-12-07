Kanye West e brasileira Juliana Nalú terminam o namoro

O rapper Kanye West a modelo brasileira Juliana Nalú estavam namorando Crédito: Reprodução/Folhapress/@juliananalu

O rapper Kanye West e a modelo brasileira Juliana Nalú não estão mais namorando. A informação foi confirmada por ela ao responder o comentário de uma seguidora na segunda, 5.



A revelação de que os dois não estão mais juntos foi feita por ela depois de ser questionada sobre as atitudes controversas do rapper nos últimos meses, incluindo falas antissemitas e afirmar que Hitler fez "coisas boas também".

"Como consegue estar do lado de um cara que tem afeição ao nazismo? Tu é tão linda e parece ser tão gente boa", questionou uma usuária.

Com isso, a modelo respondeu: "Estou solteira. Obrigada pelo carinho."

Resposta de Juliana Nalu no Instagram para uma internauta Crédito: Reprodução/Instagram

Juliana e Kanye foram vistos juntos pela primeira vez em 9 de outubro, mas se conheceram em fevereiro em uma festa na casa de Kendall Jenner.

Ela chegou a estrelar uma campanha da marca SKIMS, de Kim Kardashian, a ex-mulher de West, quando o casal ainda estava junto.