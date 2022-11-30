Kanye West deve pagar pensão de R$ 1 mi após finalização de divórcio

Kanye West e Kim KArdashian Crédito: Reprodução/Instagram @kanyew.est

O processo de divórcio da influenciadora Kim Kardashian e do rapper Kanye West foi finalizado mais de um ano após o anúncio da separação. Conforme a decisão, o músico deve pagar uma pensão alimentícia de US$ 200 mil por mês - cerca de R$ 1 milhão na cotação atual.

O caso foi noticiado pelo TMZ na terça-feira, 29. O acordo define que Kim e Kanye terão "acesso igualitário" aos quatro filhos. Os dois são pais de North, Saint, Chicago e Psalm.

Além da pensão, o rapper ainda será responsável por 50% das despesas educacionais das crianças e mais 50% das despesas de segurança.

A influenciadora e o rapper anunciaram o divórcio no início de 2021 depois de 7 anos de casamento. O processo passou por complicações, já que Kanye se recusou a participar do acordo.