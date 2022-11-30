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Decisão

Kanye West deve pagar pensão de R$ 1 mi após finalização de divórcio

Influenciadora e rapper anunciaram a separação em 2021 depois de 7 anos de casamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 16:04

Kanye West e Kim Kardashian
Kanye West e Kim KArdashian Crédito: Reprodução/Instagram @kanyew.est
O processo de divórcio da influenciadora Kim Kardashian e do rapper Kanye West foi finalizado mais de um ano após o anúncio da separação. Conforme a decisão, o músico deve pagar uma pensão alimentícia de US$ 200 mil por mês - cerca de R$ 1 milhão na cotação atual. 
O caso foi noticiado pelo TMZ na terça-feira, 29. O acordo define que Kim e Kanye terão "acesso igualitário" aos quatro filhos. Os dois são pais de North, Saint, Chicago e Psalm.
Além da pensão, o rapper ainda será responsável por 50% das despesas educacionais das crianças e mais 50% das despesas de segurança.
A influenciadora e o rapper anunciaram o divórcio no início de 2021 depois de 7 anos de casamento. O processo passou por complicações, já que Kanye se recusou a participar do acordo.
Em março, Kim conseguiu um decreto que colocou oficialmente fim ao matrimônio e garantiu com que ela conseguisse ter o sobrenome "West" removido.

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