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Kanye West é criticado por Joe Biden por elogiar Hitler e dizer que ama nazistas

Presidente dos Estados Unidos não cita o artista, mas escreve no Twitter que 'Hitler foi uma figura demoníaca'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 14:56

Kanye West pretende transformar suas casas em igrejas
Kanye West Crédito: Folhapress
Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, se posicionou contra o antissemitismo nesta sexta-feira (2), na esteira de comentários sobre o tema de Kanye West, que mudou de nome para Ye.
"Eu só quero deixar algumas coisas claras: o Holocausto aconteceu. [Adolf] Hitler era uma figura demoníaca" escreveu o presidente na conta oficial do cargo na rede social Twitter. Ele ainda acrescentou que "líderes políticos deveriam chamar a atenção e rejeitar o antissemistismo onde ele quer que se esconda", ao invés de dar uma plataforma a discursos do tipo. O artista não é citado na publicação.
Os comentários de Ye foram feitos durante uma participação no programa de Alex Jones, dono do canal Infowars, conhecido por espalhar teorias da conspiração e ideias da extrema direita. Discutindo a reação do público às suas opiniões antissemitas, o rapper chegou a afirmar que via coisas boas no líder do partido nazista alemão e que "Todo ser humano tem algo de valor para trazer à mesa, especialmente Hitler."
Ye ainda atribuiu falsamente as invenções das rodovias e do microfone ao ditador, e declarou amar nazistas e judeus.
Desde as declarações no programa, o artista enfrenta uma nova onda de represálias. Elon Musk, atual CEO do Twitter, anunciou no fim da quinta-feira (1) a suspensão da conta do rapper, por conta de uma publicação de uma imagem que combinava a estrela de Davi com a suástica nazista.
Ele também já havia perdido contratos com empresas como a Adidas e a Balenciaga.

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